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Вакансии! В Кореличский молодежный центр культуры требуются водитель и культорганизатор

18.11.2019 — Разное | Полымя  
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Источник материала: Полымя

Вакансии! В Кореличский молодежный центр культуры требуются водитель и культорганизатор
ГУК «Кореличский молодежный центр культуры» требуются: ВОДИТЕЛЬ, КУЛЬТОРГАНИЗАТОР.
Справки по телефонам: 7-44-58, 8(029)7830269.
 
 
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ГУК «Кореличский молодежный центр культуры» требуются: ВОДИТЕЛЬ, КУЛЬТОРГАНИЗАТОР. Справки по телефонам: 7-44-58, 8(029)7830269.
 
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