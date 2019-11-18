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Вакансии! В Кореличский молодежный центр культуры требуются водитель и культорганизатор
18.11.2019 —
Разное
|
Полымя
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Источник материала:
Полымя
ГУК «Кореличский молодежный центр культуры» требуются: ВОДИТЕЛЬ, КУЛЬТОРГАНИЗАТОР.
Справки по телефонам: 7-44-58, 8(029)7830269.
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Вакансии! В Кореличский молодежный центр культуры требуются водитель и культорганизатор
ГУК «Кореличский молодежный центр культуры» требуются: ВОДИТЕЛЬ, КУЛЬТОРГАНИЗАТОР. Справки по телефонам: 7-44-58, 8(029)7830269.
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