В Беларуси появился сайт, который защищает детей от буллинга и груминга

TUT.BY Осенью прошлого года, а Беларуси стартовал проект pomogut.by, цель которого изменить подход к предупреждению и профилактике наркомании. Ресурс, говорят в МВД, стал довольно популярен среди тех, кто употребляет наркотики, и их близких. В месяц его посещает около тысячи уникальных пользователей. Сейчас у сайта появилась детская ветка — kids.pomogut.by. Ее задача защитить детей от буллинга, груминга, педофилии в Сети, пишет





— Угроза педофилии, связанная с использованием интернета, сейчас особенно высока, — говорит Геннадий Казакевич, начальник Главного управления по наркоконтролю и противодействию торговле людьми МВД. — В Сети есть даже инструкции для педофилов, где описано, как вести себя с ребенком, завоевать его доверие. Это создает особую сложность с выявлением и пресечением этого вида преступлений.





По данным МВД, с 2012 по 2018 год количество выявленных фактов педофилии увеличилось в 22 раза — с 38 до 831. При этом количество детей, которые пострадали от деятельности педофилов, за последние пять возросло более чем в 5 раз. В 2018-м это 609 мальчиков и девочек.





Поступают в милицию и заявления относительно буллинга детей в интернете.









— Однако парадокс в том, что в национальном законодательстве не существует статьи, которая бы вводила ответственность за этот вид насилия, — описывает ситуацию Геннадий Казакевич. — Хотя мы понимаем, что с развитием интернета эта проблема стала очень актуальной. МВД выступило с инициативой ввести уголовную ответственностью за преступления в отношении детей в интернете. Это не только буллинг, но и груминг — сексчатинг, секстинг.





Инициатива, поясняет собеседник, находится в стадии проработки.





Что же касается сайта kids.pomogut.by, говорит Геннадий Казакевич, то это уникальный проект. Свой контент здесь есть для ребят разного возраста.





Параллельно с полезными статьями тут указаны телефоны помощи — 8 801 100-16-11 (круглосуточно) или 8 801 201-55-55 (с 8.00 до 20.00). Они для детей, которые пострадали от насилия в интернете, а также для их родителей и свидетелей. Обратившись по этим номерам, пострадавшие могут получить психологическую, правовую и информационную помощь. Это бесплатно и анонимно.