Юрий Дракохруст. Что остается от выборов?

TUT.BY Вряд ли в Брюсселе так специально подгадали, сознательно устроили такую демонстрацию того, что результаты выборов в Беларуси не слишком влияют на отношения с ЕС. Ясно, что у бюрократии свои сроки и процедуры подготовки документов. Но так получилось. 4 года назад результаты выборов имели значение, возможно, уже в следующем году снова будут иметь значение. Теперь не имели, пишет политический обозреватель Юрий Дракохруст в своей колонке на





И еще один символ. Во время кампании в ФБ появились практически идентичные фотографии с избирательных собраний двух кандидатов в депутаты — оппозиционера, лидера социал-демократов Игоря Борисова, и провластного кандидата, дипломата Андрея Савиных. На обоих фото — одинокий кандидат и пустой зал.





Это показатель и отношения народа к этим выборам, к таким выборам, и общий показатель общественной «температуры». Возможно, если бы выборы пришлись на зиму — весну 2017 года, когда по всей стране прокатывались протесты «нетунеядцев», интерес к выборам был бы выше, независимо от их характера. Ну, а теперь он вот такой.





Впрочем, еще один символ: фантастические цифры просмотров фильма блогера NEXTA о Лукашенко — 2 миллиона человек. То есть не всем все равно. Пока на уровне восприятия, отношения. Пока не на уровне политического действия, что показала и акция, которая прошла по призыву NEXTA в Минске 8 ноября.





Но 2 миллиона просмотров — это показатель того, что спокойствие — внешнее. Отсюда и беспрецедентная кампания давления на наблюдателей на выборах. Раньше Александр Лукашенко наблюдателям не грозил карами, а Ермошина не призывала покарать наблюдателя, который зафиксировал нарушения.





Не то чтобы власть боялась какой-либо конкретной угрозы. Ну какая угроза в том, что люди прекрасно понимают характер выборов, какая угроза в том, что масса народа захотела посмотреть обличительное кино? А чем советской системе угрожало то обстоятельство, что и Брежнев, и Черненко, и коммунистическая идеология не вызывали уже ничего, кроме издевок? С одной стороны, вроде и ничем. С другой стороны, многим. В каком-то смысле и всем.





Но как ее предотвратить, как возродить былую веру и доверие власти? Только и остается, что гонять наблюдателей, разбивать зеркало, в котором отражается маловдохновляющий образ системы.



