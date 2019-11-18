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В Солигорске пройдёт региональный отбор на конкурс «Мисс Беларусь-2020».
19.11.2019 — Разное | Soligorsk News
Источник материала: Soligorsk News
26 октября 2019 22:15 2607
В Солигорске пройдёт региональный отбор на конкурс «Мисс Беларусь-2020». АНОНС.
Уже в мае 2020 в Минске состоится финал национального конкурса красоты «Мисс Беларусь-2020». Но принять участие в отборе можно будет уже совсем скоро! Телеканал ОНТ, Министерство культуры и Национальная школа красоты объявили о старте подготовительного этапа национального конкурса красоты «Мисс Беларусь-2020».
Региональные же отборы претенденток на участие в конкурсе начнутся с 1 ноября и продлятся до конца декабря.
Вы соответствуете всем требованиям? Хотите поучаствовать в конкурсом отборе? Вас ждут 22 ноября во Дворце культуры г. Солигорска в 17.00. Приходите — и удачи вам в конкурсе!
Подготовила Светлана АРХИПОВА.
©Информационный отдел
"Солигорск - Новости"
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26 октября 2019 22:15 2607 В Солигорске пройдёт региональный отбор на конкурс...
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