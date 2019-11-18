В Солигорске пройдёт региональный отбор на конкурс «Мисс Беларусь-2020».

Уже в мае 2020 в Минске состоится финал национального конкурса красоты «Мисс Беларусь-2020». Но принять участие в отборе можно будет уже совсем скоро! Телеканал ОНТ, Министерство культуры и Национальная школа красоты объявили о старте подготовительного этапа национального конкурса красоты «Мисс Беларусь-2020».

Региональные же отборы претенденток на участие в конкурсе начнутся с 1 ноября и продлятся до конца декабря.



Внимание! В конкурсе «Мисс Беларусь» могут принимать участие девушки с хорошими внешними данными, отвечающие следующим требованиям:



-имеющие гражданство Республики Беларусь и постоянно проживающие на ее территории (независимо от места учебы, работы);

-в возрасте от 18 до 24 лет включительно на дату проведения финала;

-имеющие рост не ниже 174 см;

-не имеющие на теле татуировок и пирсинга; никогда не состоявшие в браке;

-не имеющие детей.

