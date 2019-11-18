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В Солигорске пройдёт региональный отбор на конкурс «Мисс Беларусь-2020».

19.11.2019 — Разное | Soligorsk News  
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Источник материала: Soligorsk News


26 октября 2019 22:15 2607

В Солигорске пройдёт региональный отбор на конкурс «Мисс Беларусь-2020». АНОНС.

Автор: Эдуард Кидяев.

Уже в мае 2020 в Минске состоится финал национального конкурса красоты «Мисс Беларусь-2020». Но принять участие в отборе можно будет уже совсем скоро! Телеканал ОНТ, Министерство культуры и Национальная школа красоты объявили о старте подготовительного этапа национального конкурса красоты «Мисс Беларусь-2020».

В Солигорске пройдёт региональный отбор на конкурс «Мисс Беларусь-2020».

Региональные же отборы претенденток на участие в конкурсе начнутся с 1 ноября и продлятся до конца декабря.

Внимание! В конкурсе «Мисс Беларусь» могут принимать участие девушки с хорошими внешними данными, отвечающие следующим требованиям:

-имеющие гражданство Республики Беларусь и постоянно проживающие на ее территории (независимо от места учебы, работы);
-в возрасте от 18 до 24 лет включительно на дату проведения финала;
-имеющие рост не ниже 174 см;
-не имеющие на теле татуировок и пирсинга; никогда не состоявшие в браке;
-не имеющие детей.

В Солигорске пройдёт региональный отбор на конкурс «Мисс Беларусь-2020».

Вы соответствуете всем требованиям? Хотите поучаствовать в конкурсом отборе? Вас ждут 22 ноября во Дворце культуры г. Солигорска в 17.00. Приходите — и удачи вам в конкурсе!

Подготовила Светлана АРХИПОВА.

©Информационный отдел
"Солигорск - Новости"
 
Теги: Минск
 
 
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26 октября 2019 22:15 2607 В Солигорске пройдёт региональный отбор на конкурс...
 
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