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«Заколебал ты!» Тест: сможете вспомнить, кто поет популярные хиты 2000-х?
Источник материала: Tut.by
Предупреждаем: этот тест опасен для ностальгической мышцы — она может просто-напросто перенапрячься! Тренируем память и вспоминаем, кто поет песни, которые когда-то взрывали чарты. Готовы?
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Наверняка вы уже даже не вспоминаете эти треки, но как только мы их напомним вам, они сразу же заиграют в голове. Прекрасный ностальгический тест.
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