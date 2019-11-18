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«Заколебал ты!» Тест: сможете вспомнить, кто поет популярные хиты 2000-х?

19.11.2019 07:05 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Предупреждаем: этот тест опасен для ностальгической мышцы — она может просто-напросто перенапрячься! Тренируем память и вспоминаем, кто поет песни, которые когда-то взрывали чарты. Готовы?

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Теги: Минск
 
 
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Наверняка вы уже даже не вспоминаете эти треки, но как только мы их напомним вам, они сразу же заиграют в голове. Прекрасный ностальгический тест.
 
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