Стало известно, как будет выглядеть новое посольство Китая у Дворца независимости

Источник материала: Tut.by

На строительной площадке будущего посольства Китая в Минске начались работы. Как будет выглядеть комплекс зданий диппредставительства возле Дворца независимости и когда его построят — в материале REALTY.TUT.BY.





Комплекс зданий посольства Китая появится между торговым центром «Замок» и посольствами Казахстана и Туркменистана. Эта земля передана диппредставительству в аренду за один доллар в год на 70 лет — с осени 2018 года по осень 2088 года. Сейчас с площадки вывозят грунт, а на ограждении появились изображения будущего комплекса.









Помимо посольства, в комплексе разместятся квартиры сотрудников и вспомогательные строения. По информации REALTY.TUT.BY, это уже согласованные с властями визуализации. В проекте могут быть лишь незначительные отступления.









Паспорта объекта на ограждении пока нет. По словам знакомых с ходом реализации проекта источников, строительство займет около 2,5−3 лет. Это значит, что посольство возможно сдать в 2022 году.





Напомним, в 2010 году Беларусь и Китай договорились предоставить друг другу земельные участки в долгосрочную аренду для строительства диппредставительств. Так, белорусская сторона получила в аренду земельный участок в Пекине площадью около 0,5 га, на котором уже размещено здание посольства, а китайская сторона — этот земельный участок площадью 1,5 га в Минске.

Отметим, что земля в районе Дворца независимости постепенно обрастает новыми зданиями. В этом году тут появилось новое сооружение Верховного суда, а также заработал ТРЦ «Палаццо». Что же касается посольств, то здесь уже работают диппредставительства Казахстана и Туркменистана. Рядом с будущим посольством Китая выделен участок под диппредставительство ОАЭ, плюс в этом же районе Лукашенко недавно предложил построить и посольство Узбекистана.