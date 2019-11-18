ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Стало известно, как будет выглядеть новое посольство Китая у Дворца независимости

19.11.2019 07:25 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

На строительной площадке будущего посольства Китая в Минске начались работы. Как будет выглядеть комплекс зданий диппредставительства возле Дворца независимости и когда его построят — в материале REALTY.TUT.BY.


Комплекс зданий посольства Китая появится между торговым центром «Замок» и посольствами Казахстана и Туркменистана. Эта земля передана диппредставительству в аренду за один доллар в год на 70 лет — с осени 2018 года по осень 2088 года. Сейчас с площадки вывозят грунт, а на ограждении появились изображения будущего комплекса.



Помимо посольства, в комплексе разместятся квартиры сотрудников и вспомогательные строения. По информации REALTY.TUT.BY, это уже согласованные с властями визуализации. В проекте могут быть лишь незначительные отступления.



Паспорта объекта на ограждении пока нет. По словам знакомых с ходом реализации проекта источников, строительство займет около 2,5−3 лет. Это значит, что посольство возможно сдать в 2022 году.


Напомним, в 2010 году Беларусь и Китай договорились предоставить друг другу земельные участки в долгосрочную аренду для строительства диппредставительств. Так, белорусская сторона получила в аренду земельный участок в Пекине площадью около 0,5 га, на котором уже размещено здание посольства, а китайская сторона — этот земельный участок площадью 1,5 га в Минске.

Отметим, что земля в районе Дворца независимости постепенно обрастает новыми зданиями. В этом году тут появилось новое сооружение Верховного суда, а также заработал ТРЦ «Палаццо». Что же касается посольств, то здесь уже работают диппредставительства Казахстана и Туркменистана. Рядом с будущим посольством Китая выделен участок под диппредставительство ОАЭ, плюс в этом же районе Лукашенко недавно предложил построить и посольство Узбекистана.

Читайте также

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Комплекс зданий посольства Китая появится между торговым центром «Замок» и посольствами Казахстана и Туркменистана.
 
Новости дня
Новости разные
 
«Заколебал ты!» Тест: сможете вспомнить, кто поет популярные хиты 2000-х?
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

18.11.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Асiповiцкi край
19.11.2019
Soligorsk News

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2019 21.by
Яндекс.Метрика