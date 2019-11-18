Здесь за модой не гнались. Уютный дом под Минской с садом, огородом, баней и погребом с закатками

Источник материала: Tut.by

Просторный уютный дом, свой сад, небольшой огород, баня из бруса ручной рубки под дранкой и погребок с закатками — владельцы участка под Минском основательно подошли к вопросу создания семейной усадьбы. Они не гонятся за модой — все, что можно увидеть у них на участке, в первую очередь сделано под их вкусы и стиль жизни. Как все это создавалось и как выглядит — в материале REALTY.TUT.BY.





Этому дому возле Минска уже больше десяти лет. Несмотря на близость к столице, здесь всегда тишина, чистый воздух, через дорогу — лес.

Дом построен по необычной технологии. Хозяйка усадьбы Наталья рассказала, что стены у него «двухкомпонентные» — половина сложена из деревянного бруса, вторая — из блоков. Самое сложное в таком сочетании — узел соединения деревянной и блочной части. Впрочем, строителям удалось его сделать.



Летнее фото усадьбы





В интерьере такая разнородность материалов стен позволила расширить выбор отделочных материалов. В деревянной части мы видим натуральное дерево с его природной «отделкой» — рисунком из трещинок и сучков.





— Считается, что отделочные работы в деревянном доме почти не нужны, — говорит Наталья. — Отчасти так оно и есть, но отделывать все равно нужно — шлифовать, пропитывать. У нас стены покрывали специальным маслом, дубовые полы — выбеливали. Швы дополнительно закрыли специальным герметиком.

В каменной части дома стены покрыты декоративной штукатуркой. С деревом такая отделка выглядит удивительно гармонично.





Гостиная в доме двусветная, с лестницей на второй этаж. Главная фигура интерьера — оригинальный открытый камин.

— С ним связана удивительная история, — рассказывает Наталья. — Мы с дочкой смотрели японский мультфильм Миядзаки «Унесенные призраками» и там увидели камин-очаг. Так появилось понимание, каким должен быть наш камин. Печникам мы передали кассету с мультфильмом, чтобы они понимали, что мы от них хотим. Делали его долго — наш специалист оказался человеком творческим, каждое действие долго обдумывал, сидел, курил. Но вот в итоге у него все получилось. Правда, сделать точную копию камина из мультфильма не удалось — оказалось, что технически это невозможно.









Снаружи деревянный брус толщиной 180 мм пришлось утеплить — стены не продувались, но хотелось, чтобы дом был более теплым. Теперь деревянная часть дома обшита планкеном из лиственницы. Каменная же часть снаружи напоминает белые стены мазанок — штукатурку наносили вручную. Получился интересный контраст дерева и белых стен.









Дом развернут входной частью внутрь участка. Здесь же находится крытая терраса. Ее просторов хватает и для летней «столовой», и для гамака в тени.





Есть на участке еще и баня, которая совмещает в себе функцию гостевого дома. Ее рубила вручную бригада с Полесья — все по старым канонам.









Впрочем, старые технологии пришлось слегка доработать под современные требования — в здании газовое отопление, теплые плиточные полы. Каждое бревно сруба дополнительно отшлифовали и покрыли лессирующей пропиткой. Межвенцовые швы замазаны специальным эластичным герметиком.





Второй этаж гостевого дома — огромное пространство под скатами крыши. Здесь находится свой кинотеатр.









Особый восторг у гостей владельцев вызывает крыша бани — над основной частью она деревянная, над пристройкой — черепичная.





Дранка, кстати, была замечена на нескольких соседних домах. Секрет популярности столь необычного кровельного материала прост — на улице построился человек, который один из первых в современной Беларуси начал производить дранку. Можно сказать, что эта баня стала одним из первых объектов в его портфолио.









— Уже столько лет прошло, и проблем с ней нет, — говорит Наталья. — Недавно только заменили несколько дощечек. А глиняную черепицу мы нашли чуть ли не на помойке — ее содрали с домиков в старом пионерском лагере, собирались выбросить. Но мы забрали — она старая, латвийская и в отличном состоянии. И с деревянной дранкой она не спорит. Дерево и глина — натуральные материалы.



Летнее фото усадьбы





Ландшафтный дизайн придумали сами владельцы. Сами же подбирали декоративные деревья и кусты, сами высаживали. На участке нашлось место и плодовому саду. Для души супруг Натальи сделал огород.





Но это вовсе не загоны картошки до горизонта, а приподнятые над землей грядки в коробах из бруса. Это и выглядит хорошо, и работать с помидорами да перцами можно «без поклона».





Для закаток с вареньями и соленьями в усадьбе отдельное место хранения. Идею погребка Наталья подсмотрела у литовцев — у них такие хранилища довольно распространены. Погребком хозяева довольны — он вписался в ландшафт и отлично справляется со своими функциями.



