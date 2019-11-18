﻿ Средний возраст 50,4 года, 40% женщин. Каким будет парламент седьмого созыва?. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Средний возраст 50,4 года, 40% женщин. Каким будет парламент седьмого созыва?

19.11.2019 00:15 — Разное | СТВ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Молодежь до 30-ти и почти 40 % женщин – Беларусь выбрала депутатов Палаты представителей. А в ЦИК поделились подробностями, каким будет парламент седьмого созыва, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Средний возраст 50,4 года, 40% женщин. Каким будет парламент седьмого созыва?

Среди депутатов много представителей политических партий. Будут в Овальном зале как известные люди, так и новички в законотворческом деле. Белорусы решили, что пора и молодым попробовать свои силы в политике, так что в Палате представителей двое депутатов младше 30.

Сюда поступала вся оперативная информация о выборах. Показываем, как работала выездная студия СТВ в инфоцентре ЦИК

Познакомиться с новым составом парламента сможем уже в начале декабря, когда он соберется на первое заседание. Кстати, в этот раз белорусы явно не прошли мимо главного политического события года: явка превысила 77 %. Это больше, чем на прошлых парламентских выборах. Активнее всех оказались жители Витебской и Могилевской областей.

Средний возраст 50,4 года, 40% женщин. Каким будет парламент седьмого созыва?

Об итогах избирательной кампании-2019 видеоматериал Екатерины Жиляниной.

Окончательные итоги выборов ЦИК опубликует 22 ноября, но сами результаты уже можно проанализировать. Названы имена 110 депутатов седьмого созыва. На сей раз в парламенте оказалось больше представителей политических партий (что не может не радовать, ведь белорусские политпартии не раз упрекали в пассивности). Депутатские кресла с займет 21 человек с партийным билетом.

«Я иду работать». Депутаты седьмого созыва рассказали, чем планируют заниматься в парламенте

44 женщины получили поддержку избирателей (это около 40 % от общего числа депутатов), так что Беларусь приближается к европейскому тренду парламентского гендерного равенства. Из любопытных подробностей: двоим народным избранникам меньше 30 лет. Таких молодых депутатов в прошлом созыве не было вовсе.

Средний возраст 50,4 года, 40% женщин. Каким будет парламент седьмого созыва?

Средний возраст 50,4 года, 40% женщин. Каким будет парламент седьмого созыва?

Что касается профессиональной принадлежности, представлены оказались все ветви власти. Судебная: прошли в парламент представители прокуратуры, Следственного комитета. Исполнительная власть в лице, например, председателей райисполкомов. Широко представлены специалисты социальной сферы, это тоже хороший знак. Беларусь на парламентском уровне продолжит курс социально-ориентированного государства. В новом созыве много врачей, представителей системы образования, а также производственного сектора.

Средний возраст 50,4 года, 40% женщин. Каким будет парламент седьмого созыва?

Средний возраст 50,4 года, 40% женщин. Каким будет парламент седьмого созыва?

Средний возраст 50,4 года, 40% женщин. Каким будет парламент седьмого созыва?

Еще один важный момент. Около 27 % депутатов переизбраны на второй срок. То есть опытные законодатели сохранили свои места. Такая преемственность приветствуется в государстве, она позволяет сделать законотворческий процесс в стране стабильным, последовательным и профессиональным.

Общение Президента Беларуси с журналистами 17 ноября. Все темы в одном материале

О поддержке хорошо зарекомендовавших себя на службе государству белорусов высказался в день выборов Александр Лукашенко.

Александр Лукашенко: Мы будем поддерживать определенных людей, которые будут конструктивно работать в этом парламенте

Явка избирателей оказалась на высоте, прошлые парламентские выборы превзошли на 3 %. Свои голоса в пользу того или иного кандидата отдали 77,22 % белорусского электората. В целом, заявила 18 ноября на пресс-конференции глава ЦИК Лидия Ермошина, выборы прошли без существенных нареканий.

Средний возраст 50,4 года, 40% женщин. Каким будет парламент седьмого созыва?

Лидия Ермошина, председатель Центризбиркома Беларуси:
Жалоб поступило четыре. Причем это даже не жалобы, а обращения, потому что там были просто вопросы даже некоторые от избирателей.

Одна анонимка. Кстати, в отношении неизбранного депутата – не той национальности депутат избирается. Ничего там другого нет, и она не подписана. Поэтому, как вы понимаете, это тоже вообще не вопрос, который подлежит разрешению.

Поэтому я прекрасно понимаю, что наши наблюдатели проснутся и, конечно, будут направлять нам какие-то определенные акты. Но я надеюсь, что мы и окружные избирательные комиссии с этими вопросами справимся.

Средний возраст 50,4 года, 40% женщин. Каким будет парламент седьмого созыва?

С заявлениями о положительной оценке избирательной кампании выступили международные наблюдатели. Миссия СНГ, например, отметила, что эти выборы в Беларуси провели даже лучше, чем предыдущие, учтены прежние недостатки. Очень тщательно по их наблюдениям на сей раз подготовили списки избирателей, так что у пришедших голосовать белорусов не было проблем с тем, чтобы получить бюллетень. Хорошо оформили информационные стенды, то есть недостатков в информации у избирателей не было. Постарались создать все условия для людей с ограниченными возможностями.

Средний возраст 50,4 года, 40% женщин. Каким будет парламент седьмого созыва?

Сергей Лебедев, глава миссии наблюдателей от СНГ:
Плюс избирательной кампании в том, что было выдвинуто больше кандидатов в депутаты, чем в ходе предыдущей кампании. Тем самым выросла конкурентность. Уровень по подготовке и избирателей, и кандидатов тоже значительно возрос.

Сергей Лебедев: «В парламент прошли люди, которые пользуются авторитетом среди избирателей Беларуси»

Миссия наблюдателей от Содружества Независимых Государств приходит к выводам о том, что выборы 17 ноября 2019 года проведены в соответствии с Конституцией и Избирательным кодексом Республики Беларусь; прошли на конкурентной основе, открыто и гласно; были свободными, прозрачными и соответствовали принципам проведения демократических выборов.

Миссия СНГ в Минске поставила своего рода рекорд: оказалась самой многочисленной на просторах Содружества. Задействовали 475 человек, представителей 8 стран. Охватили всю Беларусь и даже участки за рубежом. Наблюдали за ходом кампании с начала сентября и до подсчета голосов.

Средний возраст 50,4 года, 40% женщин. Каким будет парламент седьмого созыва?

Берик Имашев, председатель Центральной избирательной комиссии Казахстана:
Что очень важно, голосование проходило в спокойной, доброжелательной, деловой атмосфере. Случаев принуждения и давления на избирателей, вмешательства посторонних лиц в работу избирательных комиссий наблюдателями от Республики Казахстан не зафиксировано.

Средний возраст 50,4 года, 40% женщин. Каким будет парламент седьмого созыва?

Миссия наблюдателей ШОС также подвела итоги. Их представители работали во время досрочных выборов и в основной день голосования. Немногочисленные нарекания носили технический характер. Такие претензии, как неудобные места для наблюдения, как правило, решались на месте членами избирательной комиссии. Отмечали также, что белорусы иногда допускали распространенную в мировой практике ошибку – заходили в кабинку семейными парами. На результаты выборов, конечно, это не влияет, но по закону избиратель должен там находиться один. Все замечания подытожат и направят в ЦИК вместе с итоговыми заявлениями.

Средний возраст 50,4 года, 40% женщин. Каким будет парламент седьмого созыва?

Се Сяоюн, глава миссии наблюдателей ШОС:
Выбор избирательного участка осуществляется членами миссии самостоятельно. Каких-либо препятствий по посещению того или иного избирательного участка членам миссии не создавалось.

Миссия отмечает активное участие избирателей в голосовании и профессиональный уровень подготовки работников местных избирательных органов. Голосование проходило спокойно, с соблюдением установленного порядка и в присутствии местных, международных наблюдателей, а также представителей СМИ.

Средний возраст 50,4 года, 40% женщин. Каким будет парламент седьмого созыва?

Поименные списки депутатов седьмого созыва уже опубликованы. Среди тех, кто продолжит работу в парламенте, спикер Владимир Андрейченко, Игорь Марзалюк, Людмила Макарина-Кибак, Анна Старовойтова, Валерий Воронецкий. Дипломатский корпус усилился благодаря Андрею Савиных. Прошли председатель «Белой Руси» Геннадий Давыдько, глава ЛДПБ Олег Гайдукевич, экс-министр информации Лилия Ананич, первый заместитель министра обороны Олег Белоконев, замглавы Администрации Президента Валерий Мицкевич и «Мисс Беларусь» Мария Василевич.

Василевич, Марзалюк, Савиных, Ананич. Глава ЦИК назвала известных людей, которые будут работать в новом составе парламента

Первая сессия обновленного парламента откроется 6 декабря.

Люди в материале: Лидия Ермошина, Сергей Лебедев, Берик Имашев, Се Сяоюн
 
Теги: знакомства, Минск
 
 
Ссылка на источник 42
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости Беларуси. Молодежь до 30-ти и почти 40 % женщин – Беларусь выбрала депутатов Палаты представителей. А в ЦИК поделились подробностями, каким будет парламент...
 
Новости дня
Новости разные
 
Осенний призыв: на службу в белорусскую армию отправятся около 12 тысяч человек
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

18.11.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Асiповiцкi край
19.11.2019
Вороновская газета
Нясвижскiя навiны
Soligorsk News

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2019 21.by
Яндекс.Метрика