На БЖД появился современный вагон-дефектоскоп

Этот вагон будет проводить комплексную диагностику объектов железнодорожной инфраструктуры ультразвуковым, магнитным, визуально-измерительным и оптическим методами. Он был изготовлен специально для белорусской «чыгунки».





— Анализ и мониторинг полученных данных позволят перейти от фиксации отказов к прогнозированию предотказных состояний рельсов и планированию необходимых ремонтных и регламентных работ (шлифовки, репрофилирования, наплавки, замены), — отметили в БЖД.









После того, как оборудование будет полностью налажено, а сотрудники железной дороги обучатся работе с новой техникой, вагон-дефектоскоп задействуют на всем полигоне Белорусской железной дороги для обследования состояния рельсов и других элементов пути.

— Это позволит повысить оперативность и достоверность диагностики железнодорожных рельсов и элементов стрелочных переводов, что в свою очередь положительно скажется на безопасности движения поездов, — резюмировали в БЖД.



