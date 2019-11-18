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На БЖД появился современный вагон-дефектоскоп

19.11.2019 07:35 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Современный вагон-дефектоскоп появился на белорусской железной дороге, сообщили корреспонденту агентства «Минск-Новости» в пресс-центре БЖД.

Этот вагон будет проводить комплексную диагностику объектов железнодорожной инфраструктуры ультразвуковым, магнитным, визуально-измерительным и оптическим методами. Он был изготовлен специально для белорусской «чыгунки».

— Анализ и мониторинг полученных данных позволят перейти от фиксации отказов к прогнозированию предотказных состояний рельсов и планированию необходимых ремонтных и регламентных работ (шлифовки, репрофилирования, наплавки, замены), — отметили в БЖД.


После того, как оборудование будет полностью налажено, а сотрудники железной дороги обучатся работе с новой техникой, вагон-дефектоскоп задействуют на всем полигоне Белорусской железной дороги для обследования состояния рельсов и других элементов пути.
— Это позволит повысить оперативность и достоверность диагностики железнодорожных рельсов и элементов стрелочных переводов, что в свою очередь положительно скажется на безопасности движения поездов, — резюмировали в БЖД.
 
Теги: Минск
 
 
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Современный вагон-дефектоскоп появился на белорусской железной дороге, сообщили корреспонденту агентства «Минск-Новости» в пресс-центре БЖД.
 
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