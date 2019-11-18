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Украина не замерзнет и готова к зиме без транзита газа
Источник материала: Партизан
Об этом сказал министр энергетики и защиты окружающей среды Украины Алексей Оржель.
Страна обеспечена газом на отопительный сезон даже без российского транзита, подчеркнул министр.
Министр энергетики и защиты окружающей среды Украины Алексей Оржель заявил, что накопленные Украиной запасы природного газа и угля позволят перезимовать даже в случае прерывания транзита газа с 1 января 2020 года. Об этом он сообщил 18 ноября в эфире
Как указал министр, на сегодняшний день в Украине накоплены рекордные запасы и газа, и угля.
"Это означает, что Украина этой зимой даже без транзита не замерзнет", − подчеркнул Оржель.
По его словам, традиционно наибольшие риски могут возникнуть в феврале-марте, когда запасы в ПХГ станут меньше. В то же время проведенные оператором ГТС стресс-тесты указывают, что даже в пиковые дни максимального потребления страна сможет удовлетворить потребности украинских потребителей в газе.
Также Оржель отметил, что правительство разрабатывает механизмы недопущения резкого повышения цен на газ для потребителей.
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Об этом сказал министр энергетики и защиты окружающей среды Украины Алексей Оржель.
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