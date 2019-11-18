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«Всегда буду его поддерживать». Елена Зеленская дала интервью Vogue о муже и жизни в новом статусе

19.11.2019 08:00 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Елена Зеленская признается, что она непубличный человек, но несмотря на это «нашла для себя аргументы в пользу публичности. Один из них — возможность привлечь внимание людей к важным социальным вопросам». Главным направлением своей деятельности первая леди называет помощь тем, кто остро нуждается в поддержке, — прежде всего людям с ограниченными возможностями и женщинам, которые подвергаются насилию. Отметим, Vogue UA стал первым изданием, с которым Елена Зеленская поделилась планами в новом статусе.

За полгода Елена успела ознакомиться с  тем, в  каких сферах развивают свои программы первые леди со всего мира. Она часто сопровождает мужа во время зарубежных поездок и  старается наполнять программу визитов тем, что может быть полезно для ее работы в  новом статусе, например она побывала в  японском и  канадском медицинских центрах, занимающихся вопросами инклюзии и  детского здоровья, узнала, как организованы питание и  спортивные занятия детей в  школах Латвии и  Японии. «Я  почерпнула для себя много идей и  убедилась, что добиться позитивных изменений — реально, нужно только искренне этого хотеть и  много работать», — говорит Елена Зеленская.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Публикация от Фан о Первой леди Украины

 
 
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