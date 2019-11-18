«Всегда буду его поддерживать». Елена Зеленская дала интервью Vogue о муже и жизни в новом статусе

Источник материала: Tut.by

Елена Зеленская признается, что она непубличный человек, но несмотря на это «нашла для себя аргументы в пользу публичности. Один из них — возможность привлечь внимание людей к важным социальным вопросам». Главным направлением своей деятельности первая леди называет помощь тем, кто остро нуждается в поддержке, — прежде всего людям с ограниченными возможностями и женщинам, которые подвергаются насилию. Отметим, Vogue UA стал первым изданием, с которым Елена Зеленская поделилась планами в новом статусе .

За полгода Елена успела ознакомиться с тем, в каких сферах развивают свои программы первые леди со всего мира. Она часто сопровождает мужа во время зарубежных поездок и старается наполнять программу визитов тем, что может быть полезно для ее работы в новом статусе, например она побывала в японском и канадском медицинских центрах, занимающихся вопросами инклюзии и детского здоровья, узнала, как организованы питание и спортивные занятия детей в школах Латвии и Японии. «Я почерпнула для себя много идей и убедилась, что добиться позитивных изменений — реально, нужно только искренне этого хотеть и много работать», — говорит Елена Зеленская.