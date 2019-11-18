В Бресте жильцы дома и частная фирма три года спорят из-за двора. А есть ли проблема?

Источник материала: Tut.by

Дом № 27 на улице Советских Пограничников Бресте является историко-культурной ценностью. Как водится, плотность застройки в центральной части города явно выше, чем в спальных районах. Соответственно, дворовые территории значительно меньше. Хотя, если рассматривать их площадь не в абсолютных цифрах, а применительно к количеству квартир, этих самых квадратов общего пользования в районе старой застройки окажется достаточно — вот только их внешний вид зачастую оставляет желать лучшего, пишет «Вечерний Брест» .



Так выглядел двор до прихода фирмы-соседа. Фото: Вечерний Брест

Понятно, что городских денег на все не хватает и они скорее доходят туда, где в доме шестьдесят квартир, нежели туда, где шесть. Последним остается надеяться либо на собственные силы, либо на более состоятельного соседа, который, приводя в порядок свою территорию, заодно украсит близлежащий двор.

Когда три года назад рядом с 27-м домом поселилась фирма «Фаргаз», новому собственнику достался во владение кусок земли между офисным зданием и историческим, разделенным на шесть квартир. Частная компания, по согласованию с властями, готова была взять на себя благоустройство всего двора, даже подремонтировать фасадную часть жилого дома, изрядно обветшалую. Взамен же хотела обнести свою территорию прозрачным металлическим ограждением с калиткой и откатными воротами. Город согласился. Только вот жильцы выступили категорически против забора. «Фаргаз», однако, территорию благоустроил и забор поставил. Теперь жильцы добиваются его сноса. Все эти три года пишут жалобы в горисполком, облисполком, в прокуратуру.

«Любое благоустройство здесь может быть реализовано только при согласовании всех заинтересованных сторон: жильцов дома, ЖЭС № 4, „Фаргаза“, а также городских властей», — подчеркнул жилец дома № 27 Сергей Драч. По его словам, уже на начальной стадии облагораживания двора для жильцов возникли неудобства: уменьшена территория для отдыха и парковки личных машин, уничтожено несколько деревьев, значительно возросло движение транспорта во дворе.

Тяжба между жильцами и коммерческой организацией продолжается. Владельцы квартир говорят о том, что их мнение не хотят слышать чиновники. Показывают документы, по которым границы участка «Фаргаза» должны начинаться в 1,65 метра от их дома, а забор теперь к нему примыкает. Мол, случись пожар, даже машина не сможет подъехать. По их твердому убеждению, ограждение частная фирма установила, грубо нарушив и законы, и предписание управления архитектуры.



Тот самый забор. Фото: Вечерний Брест

У директора «Фаргаза» Андрея Короля свое мнение:

— Мы купили этот офис. Бывший владелец, директор фирмы «Бугбуд», предоставил документы, подтверждающие, что земля перед зданием принадлежит ему. Посмотрите, как выглядела эта территория, когда мы сюда переехали: облупленные стены, под фундаментом исторического дома — ствол дерева, который мы вынули перед реконструкцией (показывает фото). Каждое утро после выходных мы находили пивные бутылки, мусор, запах стоял ужасный. Мы установили здесь видеонаблюдение, компьютерные сети, пожарную и милицейскую сигнализацию. Зеленые насаждения не уничтожались, техника не заезжала. Но начались скандалы. Я предложил соседям жить мирно, в любом случае эта территория моя, я плачу за нее налоги. Что касается двора, в нем нет и не было ни детской площадки, никакой зоны отдыха, где бы жильцы проводили время. Вход и выход к дому после установки забора остался свободным.

Андрей Король утверждает, что благоустройство сделано в полном соответствии с требованиями законодательства и нормативными документами. А причина конфликта, по его мнению, лежит в неприязненном к нему отношении со стороны того самого Сергея Драча. Дескать, это он «настроил против меня всех жильцов, которые теперь строчат жалобы во все инстанции».

Сергей, однако, с такой постановкой вопроса не согласен: «Наши личные отношения здесь ни при чем. Мне все равно, кто там владелец или директор. Я и мои соседи хотим, чтобы все было по закону, чтобы не ущемлялись наши права».



Современный вид двора. Фото: Вечерний Брест

— Так сложилось, что часть этого дома выходит на территорию, которая принадлежит «Фаргазу». ЖРЭУ г. Бреста узаконило этот переход. Два года назад было вынесено судебное решение, подтверждающее законность прав собственности «Фаргаза» на этот участок. Собственник привел в порядок не только свою территорию, но и двор жилого дома, который до этого находился в плачевном состоянии, — говорит главный архитектор Бреста Николай Власюк. — В соседнем квартале, кстати, была подобная история, только там частная фирма, наоборот, убрала заграждение, а жильцы хотели его восстановить. Так что ситуации могут быть разными. Здесь, похоже, все же эмоции сыграли не последнюю роль.