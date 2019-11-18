Время стать заметным! Информационная кампания под таким названием проходит с 19 по 24 ноября

Источник материала: Вороновская газета





В текущем году на территории республики в темное время суток совершено 870 дорожно-транспортных происшествий, в которых 202 человека получили смертельные травмы, 833 — ранения. От общего количества погибших в ДТП в темное время суток 68,3% составляют — пешеходы, велосипедисты, возчики.

Тревогу вызывает уровень аварийности и в нашем районе. Так, за истекший период зарегистрировано три ДТП со смертельным исходом участников дорожного движения.

Многие ДТП происходят из-за того, что участники движения поздно замечают друг друга. Анализ аварийности показывает, что большинство ДТП происходит в вечернее время с наступлением темноты, как правило, на неосвещенных участках улиц, а также во время встречного разъезда автомобилей.

Исследование показывают, что использование фликера уменьшает риск наезда в темное время суток. Человек, велосипед или коляска, сумка с отражателем, начинают светиться при ближнем свете фар на расстоянии 140-150 метров, при дальнем дистанция увеличивается до 400 м. У водителя появляется шанс избежать наезда. Став видимым в темноте и соблюдая Правила дорожного движения, человек практически обезопасит себя от неприятностей.

Александр Стефанович,

старший госавтоинспектор ОГАИ Вороновского РОВД,

майор милиции.