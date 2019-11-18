﻿ «Большинство женщин потеют в залах с чувством ненависти». Мужское мнение о том, зачем женщинам спорт. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

«Большинство женщин потеют в залах с чувством ненависти». Мужское мнение о том, зачем женщинам спорт

19.11.2019 08:40 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

Наш колумнист Александр Зантович уверен, что мы (а такая ведь спортивная нация!) занимаемся спортом без любви к нему. Мужчины, чтобы показать друг другу, кто круче, женщины — из страха остаться одной. Будете с ним спорить?


Когда я учился в славном нархозе, ходили мы с товарищем в тренажерный зал. Тягали железо, укрепляли грудные мышцы и самомнение. И все было хорошо, мы с радостью пыхтели на тренажерах, потели под штангами, прокачивали бицепсы и трицепсы. А потом друг мой внезапно заявил, что занимаемся мы какой-то фигней.

— Нужно, Саша, на аэробику нам идти. Представь: мы вдвоем и куча женщин! Мы же там по-любому будем популярны!

И по прошествии лет я вот думаю, что зря тогда не пошли. Аэробика — вид спорта во многом прекрасный. И кардионагрузка, и координация, и мышечный тонус, и услада для глаз. В советское время это вообще была единственная доступная широким народным массам форма эротики.

Да, девушек полно на таком вот спорте: аэробика, йога, пилатес, зумба там всякая.

Одноклассницы отрицают, но я точно помню, что на физкультуру в школе они не ходили. А вот в сознательном возрасте все купили абонементы куда-нибудь. Хоть в бассейн.

Потому что спорт — он для фигуры полезный.


Все хотят быть красивыми, стройными и привлекательными. И худыми многие хотят. Физические нагрузки — неотъемлемый элемент глобального плана по улучшению себя.

В этой связи биостимуляция, например, когда твои телеса просто трясет какой-нибудь вибростол, — тоже вполне себе спорт.

Есть такие секции, где дамочек сразу встречают с весами и сантиметром. Рассказывают, как у них все запущено, а потом рисуют им радужную картину светлого будущего без целлюлита и одышки, но с талией и мужиком.

То есть, спорт — залог личного счастья, ни много, ни мало. Чтобы добиться эффекта, спортом нужно заниматься регулярно и обязательно. А то каждая булочка, знаете ли, — кирпичик в фундамент одиночества и болезненного разведения кошек.


И, мне кажется, что большинство женщин потеют в спортивных залах с чувством искренней и чистой ненависти. Потому что спорт, в итоге, — тяжелый, малоприятный, но обязательный труд. А если немедленного эффекта нет (а его обычно и нет), то еще и бессмысленный.

Стоит человек, тянет куда-то ввысь дрожащую от напряжения ногу в неудобной асане и тихо ненавидит и этот зал, и этого тренера, и этот коврик, и эту обтягивающую бока ярко-розовую майку, и эту непослушную свою конечность. И предательский организм, который не хочет быть стройным, а хочет мартини и на диван.

У мужиков — все по-другому.

Для нас спорт — это в первую очередь развлечение. Мы же как дети. Обожаем соревноваться друг с другом. Вот, скажем, игровые виды спорта — это же прелесть! Детская песочница! Наша команда против их команды. Кто кого! Как вот носились когда-то с мячом по двору в любое время года, пытаясь забить гол в ворота из двух портфелей, так и сейчас в дорогих залах сорокалетние мужики — бегают, орут, матерятся… Как будто от победы или поражения что-то меняется.

Или бег какой-нибудь, или велик, или модный нынче триатлон — все про соревнование, кто бы что ни говорил. Состязаться можно с товарищами по клубу, с другими спортсменами, что скачали ту же апку, и со своими собственными достижениями, в конце концов.

И даже в тренажерке, где все, вроде, сами с собой занимаются, есть место подвигу. Вы видели, сколько спеси бывает у человека, который на штангу, что только что с трудом поднимал какой-то хлюпик, довешивает блины? Или подойти вразвалочку к тренажеру и небрежно переставить штырек на четыре отметки вниз, а? Как тебе такое, Арнольд Шварценеггер?


Было очень смешно однажды, когда девочка делала гиперэкстензию, приложив к груди какой-то чудовищный вес. Каждый, кто был в этот момент в зале и идентифицировал себя, как мужчина… Вот каждый счел своим долгом попробовать! К слову, ни у кого не вышло…

Мы говорим, что занимаемся спортом ради здоровья. Но на самом деле — потому что это весело.

Девушки говорят, что занимаются спортом, потому что любят. А на самом деле — для красоты.

Конечно, в жизни не без исключений! Бывает в точности наоборот. Мне попадались в жизни мужчины, что со вздохом трогали свой маленький миленький животик. Или подолгу рассматривали битку перед зеркалом и отходили, послав самому себе воздушный поцелуй. Или такие, что приходят в зал исключительно для того, чтобы похудеть.

И, конечно, на свете полно нереально крутых спортсменок. Скажу больше, у нас в стране женский спорт как-то в целом гораздо успешнее мужского. Снимаю шляпу!


Граница между мужскими видами спорта и женскими постепенно стирается. Девушек можно увидеть и на ринге, и в амуниции американского футбола, и в тяжелой атлетике. А парни замечены среди чирлидеров, на пилатесе и даже на пилоне.

Можно сколько угодно об этом печалиться, ничего это не изменит.

И знаете, так даже лучше. Пусть все занимаются, чем хотят! Лишь бы занимались. И лишь бы в зал приводило не желание скорректировать изъяны фигуры (которых обычно и нет), а тот простой факт, что спорт — это в радость, это в кайф. Это эндорфины, радость общения, непередаваемое ощущение подтянутого, здорового тела, которое может и делает то, что ты от него просишь.

Но девушки, если есть варианты, то выбирайте лучше волейбол. Предпочтительно — пляжный. Просто скромная личная просьба.

Мнение автора может не совпадать с позицией редакции.

 
 
Ссылка на источник 29
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Наш колумнист Александр Зантович уверен, что мы (а такая ведь спортивная нация!) занимаемся спортом без любви к нему. Мужчины, чтобы показать друг другу, кто круче,...
 
Новости дня
Новости разные
 
Сведения о результатах голосования по выборам депутата Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь седьмого созыва 17 ноября 2019 года по Столбцовскому избирательному округу № 70
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

18.11.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Асiповiцкi край
19.11.2019
Вороновская газета
Нясвижскiя навiны
Soligorsk News

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

  • 21.by

  • поло ассн официальный сайт каталог в butik.ru
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2019 21.by
Яндекс.Метрика