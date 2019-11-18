«Большинство женщин потеют в залах с чувством ненависти». Мужское мнение о том, зачем женщинам спорт

Источник материала: Tut.by

Наш колумнист Александр Зантович уверен, что мы (а такая ведь спортивная нация!) занимаемся спортом без любви к нему. Мужчины, чтобы показать друг другу, кто круче, женщины — из страха остаться одной. Будете с ним спорить?





Когда я учился в славном нархозе, ходили мы с товарищем в тренажерный зал. Тягали железо, укрепляли грудные мышцы и самомнение. И все было хорошо, мы с радостью пыхтели на тренажерах, потели под штангами, прокачивали бицепсы и трицепсы. А потом друг мой внезапно заявил, что занимаемся мы какой-то фигней.

— Нужно, Саша, на аэробику нам идти. Представь: мы вдвоем и куча женщин! Мы же там по-любому будем популярны!

И по прошествии лет я вот думаю, что зря тогда не пошли. Аэробика — вид спорта во многом прекрасный. И кардионагрузка, и координация, и мышечный тонус, и услада для глаз. В советское время это вообще была единственная доступная широким народным массам форма эротики.

Да, девушек полно на таком вот спорте: аэробика, йога, пилатес, зумба там всякая.

Одноклассницы отрицают, но я точно помню, что на физкультуру в школе они не ходили. А вот в сознательном возрасте все купили абонементы куда-нибудь. Хоть в бассейн.

Потому что спорт — он для фигуры полезный.





Все хотят быть красивыми, стройными и привлекательными. И худыми многие хотят. Физические нагрузки — неотъемлемый элемент глобального плана по улучшению себя.

В этой связи биостимуляция, например, когда твои телеса просто трясет какой-нибудь вибростол, — тоже вполне себе спорт.

Есть такие секции, где дамочек сразу встречают с весами и сантиметром. Рассказывают, как у них все запущено, а потом рисуют им радужную картину светлого будущего без целлюлита и одышки, но с талией и мужиком.

То есть, спорт — залог личного счастья, ни много, ни мало. Чтобы добиться эффекта, спортом нужно заниматься регулярно и обязательно. А то каждая булочка, знаете ли, — кирпичик в фундамент одиночества и болезненного разведения кошек.





И, мне кажется, что большинство женщин потеют в спортивных залах с чувством искренней и чистой ненависти. Потому что спорт, в итоге, — тяжелый, малоприятный, но обязательный труд. А если немедленного эффекта нет (а его обычно и нет), то еще и бессмысленный.

Стоит человек, тянет куда-то ввысь дрожащую от напряжения ногу в неудобной асане и тихо ненавидит и этот зал, и этого тренера, и этот коврик, и эту обтягивающую бока ярко-розовую майку, и эту непослушную свою конечность. И предательский организм, который не хочет быть стройным, а хочет мартини и на диван.

У мужиков — все по-другому.

Для нас спорт — это в первую очередь развлечение. Мы же как дети. Обожаем соревноваться друг с другом. Вот, скажем, игровые виды спорта — это же прелесть! Детская песочница! Наша команда против их команды. Кто кого! Как вот носились когда-то с мячом по двору в любое время года, пытаясь забить гол в ворота из двух портфелей, так и сейчас в дорогих залах сорокалетние мужики — бегают, орут, матерятся… Как будто от победы или поражения что-то меняется.

Или бег какой-нибудь, или велик, или модный нынче триатлон — все про соревнование, кто бы что ни говорил. Состязаться можно с товарищами по клубу, с другими спортсменами, что скачали ту же апку, и со своими собственными достижениями, в конце концов.

И даже в тренажерке, где все, вроде, сами с собой занимаются, есть место подвигу. Вы видели, сколько спеси бывает у человека, который на штангу, что только что с трудом поднимал какой-то хлюпик, довешивает блины? Или подойти вразвалочку к тренажеру и небрежно переставить штырек на четыре отметки вниз, а? Как тебе такое, Арнольд Шварценеггер?





Было очень смешно однажды, когда девочка делала гиперэкстензию, приложив к груди какой-то чудовищный вес. Каждый, кто был в этот момент в зале и идентифицировал себя, как мужчина… Вот каждый счел своим долгом попробовать! К слову, ни у кого не вышло…

Мы говорим, что занимаемся спортом ради здоровья. Но на самом деле — потому что это весело.

Девушки говорят, что занимаются спортом, потому что любят. А на самом деле — для красоты.

Конечно, в жизни не без исключений! Бывает в точности наоборот. Мне попадались в жизни мужчины, что со вздохом трогали свой маленький миленький животик. Или подолгу рассматривали битку перед зеркалом и отходили, послав самому себе воздушный поцелуй. Или такие, что приходят в зал исключительно для того, чтобы похудеть.

И, конечно, на свете полно нереально крутых спортсменок. Скажу больше, у нас в стране женский спорт как-то в целом гораздо успешнее мужского. Снимаю шляпу!





Граница между мужскими видами спорта и женскими постепенно стирается. Девушек можно увидеть и на ринге, и в амуниции американского футбола, и в тяжелой атлетике. А парни замечены среди чирлидеров, на пилатесе и даже на пилоне.

Можно сколько угодно об этом печалиться, ничего это не изменит.

И знаете, так даже лучше. Пусть все занимаются, чем хотят! Лишь бы занимались. И лишь бы в зал приводило не желание скорректировать изъяны фигуры (которых обычно и нет), а тот простой факт, что спорт — это в радость, это в кайф. Это эндорфины, радость общения, непередаваемое ощущение подтянутого, здорового тела, которое может и делает то, что ты от него просишь.

Но девушки, если есть варианты, то выбирайте лучше волейбол. Предпочтительно — пляжный. Просто скромная личная просьба.

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