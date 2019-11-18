﻿ 10 тканевых масок, которые действительно помогут во время ноябрьского похолодания. Выбор косметолога. 21.by
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10 тканевых масок, которые действительно помогут во время ноябрьского похолодания. Выбор косметолога

19.11.2019 08:30 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Если ноябрьское похолодание и ветерок, который «ласково треплет за окном арматуру», застали вас врасплох (читай: закупиться правильной уходовой косметикой вы не успели), ваша кожа наверняка не очень довольна таким раскладом и уже дает об этом знать. Что делать, расскажет наш косметолог.

Специально для читательниц LADY она подобрала десятку SOS-средств — тканевых масок, способных справиться с последствиями непогоды. Все эти маски по демократичной цене — от 3 до 10 рублей за штуку — могут без проблем купить жители Беларуси.

Garnier Фреш-микс «Гиалурон-концентрат»

С появлением фреш-миксов легендарная «Аква-бомба» от Garnier отошла на второй план: идея создания маски в режиме реального времени многим пришлась по душе. Кроме занимательного ритуала новинка отличилась весьма лаконичным составом — это действительно концентрат гиалуроновой кислоты. И увлажняет он на отлично.

Такая маска подойдет для любого типа кожи и не имеет возрастных ограничений.


Eveline Hyaluron moisture pack

Если заморачиваться с «приготовлением» маски не хочется, можно попробовать классику — Eveline Hyaluron moisture pack. Этот продукт, как и фреш-микс от Garnier, на основе гиалуроновой кислоты. Правда, здесь в составе есть также алоэ вера, аллантоин и экстракт ромашки — компоненты, которые отвечают за успокаивающий кожу эффект. То, что нужно осенью!

Эта маска также подойдет всем — вне зависимости от возраста и типа кожи.


Orthia Snail pure essential mask

Маска с улиточным секретом от премиального корейского бренда Orthia позиционируют как средство для возрастной, проблемной и даже страдающей от дерматита кожи. С последним мы, пожалуй, поспорим: в период обострения кожных заболеваний косметику (если только ее не назначил дерматолог) лучше исключить. А вот с морщинами, мелкими воспалениями и пост-акне эта маска справится: муцин улитки известен своими регенеративными и антивозрастными свойствами свойствами. Также в составе есть аллантоин (успокаивает), коллаген (отвечает за антиэйдж) и гликолевая кислота (борется с пигментацией и морщинами).

Эта маска подойдет тем, кому нужно не только увлажнение — тут его вдоволь, но и коррекция недостатков. Обладательницам чувствительной и аллергичной кожи рекомендуем использовать с осторожностью: муцин улитки может вызывать индивидуальную непереносимость.


Petitfee Silk amino serum mask

Маска Silk amino serum от Petitfee — универсальный солдат. В ее составе — протеины шелка, которые восстанавливают, глубоко увлажняют и даже питают кожу, а также дают моментальный лифтинг-эффект. Экстракты яблока, грейпфрута и томата обладают осветляющими свойствами, выравнивают тон кожи. А аллантоин и экстракт алоэ вера — успокаивают лицо после встречи с морозным воздухом.

Эта маска подойдет для любого типа кожи, но больше всего понравится сухой и обезвоженной. Ограничений по возрасту нет.


Elizavecca Centella asiatica deep power ringer

Центелла азиатская нынче в тренде: она обладает противовоспалительным и успокаивающим эффектами, заживляет кожу и стимулирует синтез коллагена.

Маска от Elizavecca как раз содержит в себе экстракт центеллы, дополненный гиалуроновой кислотой (увлажняет) и ферментированным экстрактом соевых бобов (смягчает). Она спасает кожу от обезвоживания и шелушений, устраняет покраснения и раздражения.

Подойдет такая маска всем. Особенно — тем, чья кожа осенью и зимой страдает от реактивности.


LuLuLun Premium face mask tea flower

Японские маски от LuLuLun известны не только своим качеством, но и тем, что продаются сразу курсом: от 7 до 30 штук в одной упаковке. Удобно ли это? Очень, ведь такой формат экономит место и время. Гигиенично ли? Вполне, если не забывать закрывать упаковку и использовать ее за месяц.

У LuLuLun достойны внимания все маски. Но нам больше всего нравится «Цветы чая из Киото». В составе низкомолекулярная гиалуроновая кислота (увлажняет глубокие слои кожи), экстракты листьев и цветков зеленого чая (тонизируют, улучшают микроциркуляцию, подтягивают), экстракт шелковых коконов (разглаживает) и пантенол (успокаивает).

Эта маска подойдет для кожи с первыми, а также выраженными признаками старения, для обезвоженной кожи.


Japan Gals Natural aloe mask

Еще один приверженец использования тканевых масок курсом — японский бренд Japan gals. Начать знакомство с этой маркой стоит с Natural aloe mask: она очень универсальна и актуальна в любой период года.

Эта маска содержит экстракт алоэ и гиалуроновую кислоту — компоненты, которые увлажняют и успокаивают пострадавшую от непогоды кожу. Подойдет она для любого типа кожи, возрастных ограничений не имеет.


Tony Moly I’m real Avocado mask sheet

В линейке I’m real от Tony Moly есть множество подходящих для зимнего периода средств. Однако мы рекомендуем обратить внимание на маску с авокадо: она отлично смягчает, питает кожу и запускает процессы регенерации.

Эта маска — идеальный вариант для обладательниц нормальной, сухой и обезвоженной кожи. Возрастных ограничений нет.


APLB Premium moisturising ampoule mask

Маски от APLB существуют в трех вариациях. По задумке производителя, каждая из них решает свою задачу. На деле же они работают абсолютно одинаково — по максимуму питают и увлажняют.

Например, вот эта розовая маска предназначена для сужения пор. И в списке компонентов есть те, что на это намекают — салициловая кислота, ниацинамид, витамин С. Однако помимо них в составе так много питательных и смягчающих ингредиентов, что у пор не остается шансов. Да и текстура средства обладательницам жирной или комбинированной кожи (а именно они страдают от расширенных пор) не понравится — слишком масляная.

Вердикт таков: маски от APLB брать на осень-зиму стоит. Но (вне зависимости от назначения средства) только тем, у кого кожа сухая, обезвоженная или возрастная.


Blithe Sea cucumber intensive mask

Маска с морским огурцом от Blithe содержит экстракт этого самого огурца и витамин С — компоненты, которые обладают очень мощным антиоксидантным эффектом, увлажняют и осветляют пигментные пятна. Также в составе есть смягчающий кожу аллантоин и успокаивающее масло лаванды.

Эта маска подойдет для любого типа кожи. За исключением чувствительной: она может среагировать на эфирное масло лаванды.


 
Теги: знакомства
 
 
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Специально для читательниц LADY она подобрала десятку SOS-средств - тканевых масок, способных справиться с последствиями непогоды. Все эти маски по демократичной цене...
 
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