Сведения о результатах голосования по выборам депутата Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь седьмого созыва 17 ноября 2019 года по Столбцовскому избирательному округу № 70

Общее число избирателей по округу, включенных в списки, — 60 513.
Число избирателей, принявших участие в голосовании, — 48 355, или 79,9 %.
Число голосов, поданных за каждого кандидата:
ЛЫСЕНКОВ Николай Николаевич — 6336;
МАМАЙКО Иван Андреевич — 32 904;
МАТЮШИЧЕВ Александр Михайлович — 2236;
Число голосов, поданных против всех кандидатов, — 6280;
Число недействительных бюллетеней — 599.
На основании статьи 82 Избирательного кодекса Республики Беларусь окружная избирательная комиссия Столбцовского избирательного округа № 70 РЕШИЛА:
считать МАМАЙКО Ивана Андреевича, 12 апреля 1974 года рождения, начальника отдела внутренних дел Столбцовского райисполкома, проживающего в г. Столбцы, беспартийного, избранным депутатом Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь по Столбцовскому избирательному округу № 70.