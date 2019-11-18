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Сведения о результатах голосования по выборам депутата Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь седьмого созыва 17 ноября 2019 года по Столбцовскому избирательному округу № 70

19.11.2019 — Разное | Нясвижскiя навiны  
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Источник материала: Нясвижскiя навiны

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Общее число избирателей по округу, включенных в списки, — 60 513.

Число избирателей, принявших участие в голосовании, —             48 355, или 79,9 %.

Число голосов, поданных за каждого кандидата:

ЛЫСЕНКОВ Николай Николаевич — 6336;

МАМАЙКО Иван Андреевич — 32 904;

МАТЮШИЧЕВ Александр Михайлович — 2236;

Число голосов, поданных против всех кандидатов, — 6280;

Число недействительных бюллетеней — 599.

На основании статьи 82 Избирательного кодекса Республики Беларусь окружная избирательная комиссия Столбцовского избирательного округа № 70 РЕШИЛА:

считать МАМАЙКО Ивана Андреевича, 12 апреля 1974 года рождения, начальника отдела внутренних дел Столбцовского райисполкома, проживающего в г. Столбцы, беспартийного, избранным депутатом Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь по Столбцовскому избирательному округу № 70.

 


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Общее число избирателей по округу, включенных в списки, — 60 513. Число избирателей, принявших участие в голосовании, —             48 355,
 
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