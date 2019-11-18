Пройдет акция ко Дню инвалидов

Источник материала: Нясвижскiя навiны

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Несвижская районная организация Белорусского Общества Красного Креста и футбольный клуб «Городея» проведут совместную акцию ко Дню инвалидов Республики Беларусь по сбору моющих средств и средств личной гигиены, постельных принадлежностей, спортинвентаря для детей с особенностями в развитии и другого необходимого (список на сайте и в аккаунтах клуба). 24 ноября на стадионе «Городея» у места продажи билетов с 13 часов будет организован пункт сбора, в перерыве собранное будет передано Несвижской районной организации БОКК.