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Состоится профсоюзный прием граждан

19.11.2019 — Разное | Нясвижскiя навiны  
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Источник материала: Нясвижскiя навiны

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28 ноября в ГУК «Несвижская районная центральная библиотека им. П. Пронузо», с 10.00 до 12.00, по адресу:         г. Несвиж, ул. Белорусская, 5 и в Несвижском районном объединении профсоюзов, по адресу: г. Несвиж, ул. Советская, 4, с 12.15 до 14.15 состоится профсоюзный прием граждан главным специалистом управления правового обеспечения главного управления юридической работы и правового обеспечения аппарата совета ФПБ Ольгой Игоревной Андреевой по вопросам, касающимся разъяснений норм законодательства, регулирующих сферу трудовых и связанных с ним правоотношений. Контактный телефон 2-24-62.

 


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28 ноября в ГУК «Несвижская районная центральная библиотека им. П. Пронузо», с 10.00 до 12.00, по адресу:         г. Несвиж, ул.
 
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