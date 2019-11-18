Источник материала: Нясвижскiя навiны

Поделитесь с друзьями











28 ноября в ГУК «Несвижская районная центральная библиотека им. П. Пронузо», с 10.00 до 12.00, по адресу: г. Несвиж, ул. Белорусская, 5 и в Несвижском районном объединении профсоюзов, по адресу: г. Несвиж, ул. Советская, 4, с 12.15 до 14.15 состоится профсоюзный прием граждан главным специалистом управления правового обеспечения главного управления юридической работы и правового обеспечения аппарата совета ФПБ Ольгой Игоревной Андреевой по вопросам, касающимся разъяснений норм законодательства, регулирующих сферу трудовых и связанных с ним правоотношений. Контактный телефон 2-24-62.