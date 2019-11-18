Грозит лишение свободы

Источник материала: Нясвижскiя навiны

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4.11.2019 г. прокурором Несвижского района возбуждено уголовное дело в отношении 34-летнего К. по ч. 2 ст. 154 УК Республики Беларусь, предусматривающей уголовную ответственность за истязание, то есть систематическое нанесение побоев, совершенное в отношении лиц, находящегося в зависимом от виновного положении.

В ходе доследственной проверки установлено, что К. проживает с тремя несовершеннолетними детьми и женой, находящейся в отпуске по уходу за ребенком до трех лет. В состоянии алкогольного опьянения неоднократно применял к жене физическое насилие, в том числе, в октябре 2019 года избивал ее на протяжении трех дней подряд.

В соответствии с заключением судебно-медицинской экспертизы, у потерпевшей установлены многочисленные телесные повреждения (переломы, кровоподтеки, ссадины), относящиеся к трем разным периодам времени.

Необходимо отметить, что насилие в семье нередко приводит к совершению более тяжелых преступлений против личности. В связи с этим прокурор наделен полномочиями возбуждения уголовных дел превентивной направленности, связанных с угрозой убийством, причинением легких телесных повреждений либо истязанием, независимо от наличия заявления лица, пострадавшего от преступления, о привлечении виновного к ответственности.

Санкция ч.2 ст. 154 УК Республики Беларусь предусматривает наказание, в том числе, в виде лишения свободы на срок до пяти лет.

Алихан Пекарчик,

заместитель прокурора Несвижского района, младший советник юстиции.