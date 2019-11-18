Межведомственные рабочие группы проверят условия пребывания детей в школах Беларуси

Источник материала: Полесская правда



Вопросы организации проверочных мероприятий в школах Беларуси обсуждались 18 ноября 2019 года в Комитете государственного контроля на совещании, которое состоялось в режиме видеоконференцсвязи. Об этом сообщает пресс-служба КГК Республики Беларусь.

По поручению Президента Беларуси в ближайшее время будет создана межведомственная рабочая группа, в состав которой войдут представители Комитета госконтроля, аппарата Совета Министров, Минобразования, Минздрава, Минжилкомхоза, МВД, МЧС, Госстандарта. Аналогичные рабочие группы формируются и в регионах республики.

В ходе проверок будут изучены вопросы, связанные с обеспечением соответствующих государственным стандартам условий пребывания детей в школах (состояние систем отопления, вентиляции, водоснабжения, соблюдение санитарных норм и правил, требований безопасности и др.).

Проверочные мероприятия пройдут в ноябре-декабре текущего года во всех школах страны.

В ближайшее время в Комитете государственного контроля Беларуси и областных комитетах госконтроля будут организованы «горячие линии» – жители столицы и регионов получат возможность сообщить о проблемах функционирования школ.