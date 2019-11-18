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Межведомственные рабочие группы проверят условия пребывания детей в школах Беларуси
19.11.2019 — Разное | Полесская правда
Источник материала: Полесская правда>
По поручению Президента Беларуси в ближайшее время будет создана межведомственная рабочая группа, в состав которой войдут представители Комитета госконтроля, аппарата Совета Министров, Минобразования, Минздрава, Минжилкомхоза, МВД, МЧС, Госстандарта. Аналогичные рабочие группы формируются и в регионах республики.
Проверочные мероприятия пройдут в ноябре-декабре текущего года во всех школах страны.
В ближайшее время в Комитете государственного контроля Беларуси и областных комитетах госконтроля будут организованы «горячие линии» – жители столицы и регионов получат возможность сообщить о проблемах функционирования школ.
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