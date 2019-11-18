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Вы знаете, что означают эти термины ЗОЖ? Тест
Источник материала: Tut.by
Для того, чтобы назвать себя настоящим ЗОЖ-ником, мало записаться на фитнес и сесть на овощную диету, надо еще разбираться во всех терминах из ЗОЖ-культуры. Чаще всего эти модные словечки позаимствованы из английского языка, поэтому мы вместе со школой иностранных языков
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Вместе со школой иностранных языков Streamline предлагаем вам пройти тест и узнать, какой из вас ЗОЖ-ник. *Партнерский материал
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