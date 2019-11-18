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В Гомеле столкнулись такси и автобус
Источник материала: Tut.by
В Гомеле столкнулись автомобиль такси и автобус. Подробности
ДТП произошло примерно в 6.30 утра на Привокзальной площади.
Легковой автомобиль получил серьезные повреждения, разбит и пригородный автобус.
О пострадавших пока ничего не известно.
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ДТП произошло примерно в 6.30 утра на Привокзальной площади.
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