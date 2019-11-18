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В Барановичах в «Одноклассниках» обокрали пенсионерку

19.11.2019 09:40 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

В городе участились случаи интернет-мошенничества. Так, в ноябре уже произошло два инцидента.

В Барановичах в «Одноклассниках» обокрали пенсионерку

Фото: Intex-press

Первом жертвой стала 72-летняя горожанка. В ходе переписки с якобы своей знакомой, женщина сообщила данные своей банковской карточки, рассказал радио «Барановичи FM» Алексей Полуянчик, следователь по особо важным делам межрайонного отдела Следственного комитета.

В итоге с ее счета было списано 250 рублей.

По такой же схеме обманули и 60-летнего мужчину — у него похитили 400 рублей.

Примечательно, что злоумышленник не взламывал страницу, с которой отсылал письма, а сделал ее точную копию.

Возбуждены уголовные дела.

 
 
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  В городе участились случаи интернет-мошенничества. Так, в ноябре уже произошло два инцидента. Фото: Intex-press Первом жертвой стала 72-летняя горожанка. В ходе...
 
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