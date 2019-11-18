В Барановичах в «Одноклассниках» обокрали пенсионерку

Источник материала: Виртуальный Брест

В городе участились случаи интернет-мошенничества. Так, в ноябре уже произошло два инцидента.





Фото: Intex-press

Первом жертвой стала 72-летняя горожанка. В ходе переписки с якобы своей знакомой, женщина сообщила данные своей банковской карточки, рассказал радио «Барановичи FM» Алексей Полуянчик, следователь по особо важным делам межрайонного отдела Следственного комитета.

В итоге с ее счета было списано 250 рублей.

По такой же схеме обманули и 60-летнего мужчину — у него похитили 400 рублей.

Примечательно, что злоумышленник не взламывал страницу, с которой отсылал письма, а сделал ее точную копию.

Возбуждены уголовные дела.