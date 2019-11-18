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В Барановичах в «Одноклассниках» обокрали пенсионерку
19.11.2019 09:40 — Разное | Виртуальный Брест
Источник материала: Виртуальный Брест
В городе участились случаи интернет-мошенничества. Так, в ноябре уже произошло два инцидента.
Фото: Intex-press
Первом жертвой стала 72-летняя горожанка. В ходе переписки с якобы своей знакомой, женщина сообщила данные своей банковской карточки, рассказал
В итоге с ее счета было списано 250 рублей.
По такой же схеме обманули и 60-летнего мужчину — у него похитили 400 рублей.
Примечательно, что злоумышленник не взламывал страницу, с которой отсылал письма, а сделал ее точную копию.
Возбуждены уголовные дела.
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В городе участились случаи интернет-мошенничества. Так, в ноябре уже произошло два инцидента. Фото: Intex-press Первом жертвой стала 72-летняя горожанка. В ходе...
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