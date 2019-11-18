Из трубы на Восточной РК-1 может идти чёрный дым. Это испытывают котлы

Источник материала: Виртуальный Брест

Уважаемые жители и гости города Брест!

В соответствии с графиком проведения испытаний котлов в период времени с 19 по 22 ноября 2019 года на Восточной РК-1 филиала «Брестские тепловые сети» РУП «Брестэнерго» будут выполняться тепловые испытания при сжигании топочного мазута.





Таким образом, в период времени с 20 по 22 ноября 2019 года из железобетонной дымовой трубы Восточной РК-1 периодически, на небольшие периоды времени, будет наблюдаться выброс черных дымовых газов.