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Из трубы на Восточной РК-1 может идти чёрный дым. Это испытывают котлы
19.11.2019 09:40 — Разное | Виртуальный Брест
Источник материала: Виртуальный Брест
Уважаемые жители и гости города Брест!
В соответствии с графиком проведения испытаний котлов в период времени с 19 по 22 ноября 2019 года на Восточной РК-1 филиала «Брестские тепловые сети» РУП «Брестэнерго» будут выполняться тепловые испытания при сжигании топочного мазута.
Таким образом, в период времени с 20 по 22 ноября 2019 года из железобетонной дымовой трубы Восточной РК-1 периодически, на небольшие периоды времени, будет наблюдаться выброс черных дымовых газов.
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Уважаемые жители и гости города Брест! В соответствии с графиком проведения испытаний котлов в период времени с 19 по 22 ноября 2019 года на Восточной РК-1 филиала...
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