Из мести лунинчанин бросил горящее полотенце в открытое окно дома сожительницы

Источник материала: Виртуальный Брест

44-летний лунинчанин подозревается в поджоге дома бывшей сожительницы, которая, по его предположению, принимала другого претендента на руку и сердце.





- Происшествие случилось в частном секторе на переулке Полевом вечером 15 ноября, - прокомментировал Медиа-Полесью начальник Лунинецкого райотдела Следственного комитета Андрей Лукашевич. – Мужчина пришёл к бывшей сожительнице с целью выяснения отношений. Он решил, что в это время она находится дома с новым воздыхателем. Но ошибся. Здесь оставались 19-летний сын нового сожителя и его девушка.

Молодые люди услышали запах гари на кухне. Они выбежали и увидели, что от горящего полотенца, которое было брошено в приоткрытое окно, загорелись занавески, повреждён стационарный телефон. Парню удалось самостоятельно потушить очаг возгорания.

- По прибытию следователи изъяли предметы, повреждённые огнём, и другие вещественные доказательства. Назначены соответствующие криминалистические экспертизы. Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 218 УК РБ «Умышленное уничтожение либо повреждение имущества, совершенное общеопасным способом (огнём)», - подчеркнул Андрей Лукашевич.

18 ноября прокурором Лунинецкого района в отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Подозреваемому грозит наказание в виде лишения свободы на срок от трёх до 10 лет.