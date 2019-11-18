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Из мести лунинчанин бросил горящее полотенце в открытое окно дома сожительницы
19.11.2019 09:40 — Разное | Виртуальный Брест
Источник материала: Виртуальный Брест
44-летний лунинчанин подозревается в поджоге дома бывшей сожительницы, которая, по его предположению, принимала другого претендента на руку и сердце.
- Происшествие случилось в частном секторе на переулке Полевом вечером 15 ноября, - прокомментировал Медиа-Полесью начальник Лунинецкого райотдела Следственного комитета Андрей Лукашевич. – Мужчина пришёл к бывшей сожительнице с целью выяснения отношений. Он решил, что в это время она находится дома с новым воздыхателем. Но ошибся. Здесь оставались 19-летний сын нового сожителя и его девушка.
Молодые люди услышали запах гари на кухне. Они выбежали и увидели, что от горящего полотенца, которое было брошено в приоткрытое окно, загорелись занавески, повреждён стационарный телефон. Парню удалось самостоятельно потушить очаг возгорания.
- По прибытию следователи изъяли предметы, повреждённые огнём, и другие вещественные доказательства. Назначены соответствующие криминалистические экспертизы. Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 218 УК РБ «Умышленное уничтожение либо повреждение имущества, совершенное общеопасным способом (огнём)», - подчеркнул Андрей Лукашевич.
Подозреваемому грозит наказание в виде лишения свободы на срок от трёх до 10 лет.
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44-летний лунинчанин подозревается в поджоге дома бывшей сожительницы, которая, по его предположению, принимала другого претендента на руку и сердце. -...
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