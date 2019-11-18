Проекты на 20 млн евро реализуют в Брестской области по программе трансграничного сотрудничества

Источник материала: Виртуальный Брест

Проекты на 20,2 млн евро реализуют в Брестской области по программе трансграничного сотрудничества "Польша-Беларусь-Украина 2014-2020", сообщили корреспонденту БЕЛТА в представительстве программы в Бресте.





В результате двух конкурсных наборов по приоритетам "Безопасность", "Наследие", "Доступность", "Границы" были отобраны 30 проектных заявок с участием организаций Брестской области. В частности, одобрены инициативы, поступившие из Ляховичского, Березовского, Жабинковского, Пружанского, Дрогичинского, Брестского и Каменецкого районов, а также Пинска и Бреста.

Помимо этого, одобрен ряд значимых инициатив социально-экономической направленности из Минской, Гродненской и Гомельской областей. В целом грантовую поддержку ЕС получат 64 конкурсных проекта с участием белорусской стороны на общую сумму 37 млн евро.

"Практически все 35 проектов по первому конкурсному набору, в том числе и два крупных инфраструктурных (строительство дороги от города Высокое до пункта пропуска "Песчатка" и проект по линии МЧС) уже реализуются. Что касается лучших 29 инициатив второго конкурсного набора, то в настоящее время идет подписание грантовых контрактов. Ожидаем, что к концу года все они будут заключены", - уточнили в представительстве.

С 15 ноября согласно программе трансграничного сотрудничества "Польша-Беларусь-Украина 2014-2020" открыт третий набор проектных заявок, который продлится до 15 января 2020 года. Общий бюджет конкурса - 1 млн 286 тыс. евро. Минимальный размер гранта составляет 20 тыс. евро, максимальный - 60 тыс. Конкурс пройдет только среди микропроектов, посвященных тематической цели "Наследие" и двум ее приоритетам - продвижение местной культуры и истории, сохранение природного наследия.

В конкурсе могут участвовать некоммерческие организации - местные и региональные органы власти, госучреждения, общественные объединения - совместно с партнерами по другую сторону границы. Главное условие заключается в том, что каждый проект должен иметь трансграничный характер и в нем должны участвовать партнеры из Польши и Беларуси и/или Украины.