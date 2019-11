Новая часть Half-Life выйдет в следующем году, но есть нюанс

Источник материала: Tut.by

Valve анонсировала новую игру из серии Half-Life под названием Alyx. Правда, это не совсем то, чего ожидали фанаты на протяжении почти 15 лет.

We’re excited to unveil Half-Life: Alyx, our flagship VR game, this Thursday at 10am Pacific Time.