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Новая часть Half-Life выйдет в следующем году, но есть нюанс

19.11.2019 09:39 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Valve анонсировала новую игру из серии Half-Life под названием Alyx. Правда, это не совсем то, чего ожидали фанаты на протяжении почти 15 лет.

Half-Life: Alyx является VR-проектом (игрой в виртуальной реальности) и, по сведениям издания Ars Technica, расскажет историю, происходящую в промежутке между первой и второй частями серии.

Главным героем станет Аликс Венс, а не Гордон Фримен. «Игромания» утонет, что релиз проекта запланирован на март 2020 года, больше информации о Half-Life: Alyx разработчики раскроют уже 21 ноября. Но уже известно, что игра будет доступна на Valve Index, Oculus Rift, HTC Vive и Windows Mixed Reality.

Напомним: первая часть Half-Life вышла в 1998 году, вторая — в 2004 году. С тех пор фанаты не перестают надеяться на анонс полноценной третьей части, но на это уже мало кто надеется. Можно даже сказать, что Half-Life 3 стала мемом — в сообществе геймеров на эту тему регулярно шутят.

Издание Hi-Tech.Mail.ru пишет, что Valve заработала репутацию компании, которая не любит цифру три, потому что другие ее игры также перестают выходить после второй части — Portal 2, Left 4 Dead 2 и Team Fortress 2.

 
 
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Первая часть Half-Life вышла в 1998 году, вторая - в 2004 году.
 
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