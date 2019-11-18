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Новая часть Half-Life выйдет в следующем году, но есть нюанс
Источник материала: Tut.by
Valve анонсировала новую игру из серии Half-Life под названием Alyx. Правда, это не совсем то, чего ожидали фанаты на протяжении почти 15 лет.
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Напомним: первая часть Half-Life вышла в 1998 году, вторая — в 2004 году. С тех пор фанаты не перестают надеяться на анонс полноценной третьей части, но на это уже мало кто надеется. Можно даже сказать, что Half-Life 3 стала мемом — в сообществе геймеров на эту тему регулярно шутят.
Издание Hi-Tech.Mail.ru
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Первая часть Half-Life вышла в 1998 году, вторая - в 2004 году.
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