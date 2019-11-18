|
"Это был прямой рейс Минск — Варшава. Как на нем можно было потерять мой багаж?!"
Источник материала: Партизан
Вера Лапко в негодовании от "Белавиа"
В инстаграме белорусской теннисистки Веры Лапко появился {select}{cav}сториз{cav} в виде обращения к администрации авиакомпании "Белавия".
Спортсменка рассказала, что на прямом рейсе Минск — Варшава пропал ее багаж весом 13 кг, который был зарегистрирован на стойке национального аэропорта "Минск".
"Со мной такое впервые в карьре — чтобы на прямом рейсе пропал багаж. Как такое возможно?", — вопрошает Лапко.
По ее словам, на рейсе она такая была не одна — у нескольких пассажиров багаж также не добрался до польской столицы.
"Белавиа" все по барабану", — возмущается теннисистка и обещает все это не оставить просто так.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Вера Лапко в негодовании от "Белавиа"
|
Свежие газеты
Архив (Разное)