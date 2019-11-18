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В работе Facebook и Instagram произошел масштабный сбой

19.11.2019 09:31 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Больше половины пользователей Instagram заявили о проблеме с новостной лентой, а треть - не смогли войти в соцсеть.

В работе Instagram и Facebook произошел масштабный сбой, на который пожаловались множество пользователей. Об этом сообщает сервис Downdetector во вторник, 19 ноября.

По данным портала, 58% пользователей Instagram заявили о проблеме с новостной лентой, 33% не смогли войти в соцсеть и 8% сообщили о неудачных попытках воспользоваться веб-версией, пишет korrespondent.net
Большинство проблем с работой сети было зафиксировано в Лондоне, Париже, Лиссабоне. Порту, Монреале, Торонто, Нью-Йорке, Майами и Лос-Анджелесе.

На сбой в Facebook жаловались преимущественно жители восточного побережья США, Мексики, бразильского Сан-Паулу и австралийского Сиднея. Среди них 80% испытывали проблемы с работой сайта в целом, 20% отметили неполадки со входом.

Напомним, что ранее Instagram начал скрывать число лайков под постами. Новая функция будет действовать по всему миру в тестовом режиме. Таким образом пользователей хотят отвлечь от оценок, сконцентрировав их внимание на контенте.

Также сообщалось, что Дженнифер Энистон побила рекорд Instagram. Менее чем за пять часов и 16 минут на аккаунт звезды подписалось более миллиона пользователей.
 
 
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Больше половины пользователей Instagram заявили о проблеме с новостной лентой, а треть - не смогли войти в соцсеть.
 
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