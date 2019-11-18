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В состав нового белорусского парламента попал олимпийский чемпион-1992 по гребле Александр Масейков

19.11.2019 09:17 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Олимпийский чемпион 1992 года по гребле на каноэ-двойке на дистанции 500 м Александр Масейков выиграл выборы в депутаты Палаты представителей Национального собрания седьмого созыва от Могилевско-Промышленного округа №87.

В состав нового белорусского парламента попал олимпийский чемпион-1992 по гребле Александр Масейков
Об этом информирует ЦИК.

Масейков — трехкратный чемпион мира (1994 — гребля на каноэ-двойке на дистанции 200 метров, 1997 — на каноэ-двойке и каноэ-четверке на дистанции 200 метров). Серебряный призер чемпионата Европы 1997 года на каноэ-одиночке.

Масейков до выборов работал директором государственного специализированного учебно-спортивного учреждения "Могилевский областной центр олимпийского резерва по гребным видам спорта".
 
 
Ссылка на источник 24
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Олимпийский чемпион 1992 года по гребле на каноэ-двойке на дистанции 500 м Александр Масейков выиграл выборы в депутаты Палаты представителей Национального собрания...
 
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