Минэкономики РБ предлагает изменить критерий определения малого или среднего бизнеса

Об этом сказал министр экономики РБ Дмитрий Крутой на полях Всемирной недели предпринимательства.





"Минэкономики и Белстат в следующем году запланировали немного пересмотреть критерии отнесения к этому сегменту и порядок учета. Потому что брать только численность - неправильно", - сказал Крутой.





Судя по его примеру – IT компания, наращивающая экспортную выручку без увеличения штата сотрудников – еще одним критерием станут финансовые показатели деятельности предприятия.