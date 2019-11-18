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Госконтроль Беларуси объявил о массовых проверках школ

19.11.2019 09:08 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

В ближайшее время будет создана межведомственная рабочая группа, в состав которой войдут представители Комитета госконтроля, аппарата Совмина, Минобразования, Минздрава, Минжилкомхоза, МВД, МЧС, Госстандарта, которая займется проверкой условий обучения в школах Беларуси.

«В ходе проверок будут изучены вопросы, связанные с обеспечением соответствующих государственным стандартам условий пребывания детей в школах (состояние систем отопления, вентиляции, водоснабжения, соблюдение санитарных норм и правил, требований безопасности и др.)», - говорится в сообщении пресс-службы КГК РБ.

Проверочные мероприятия пройдут во всех школах страны в ноябре-декабре текущего года.

Кроме того, Госконтроль сообщил о скором запуске «горячих линий», на которые «жители столицы и регионов получат возможность сообщить о проблемах функционирования школ».
 
 
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В ближайшее время будет создана межведомственная рабочая группа, в состав которой войдут представители Комитета госконтроля, аппарата Совмина, Минобразования,...
 
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