Госконтроль Беларуси объявил о массовых проверках школ

«В ходе проверок будут изучены вопросы, связанные с обеспечением соответствующих государственным стандартам условий пребывания детей в школах (состояние систем отопления, вентиляции, водоснабжения, соблюдение санитарных норм и правил, требований безопасности и др.)», - говорится в сообщении пресс-службы КГК РБ.





Проверочные мероприятия пройдут во всех школах страны в ноябре-декабре текущего года.





Кроме того, Госконтроль сообщил о скором запуске «горячих линий», на которые «жители столицы и регионов получат возможность сообщить о проблемах функционирования школ».



