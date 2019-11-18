Румас и Медведев попытаются снять барьеры для «углубленной интеграции»

Ключевым вопросом будет подготовка дорожных карт по реализации договора о создании Союзного государства от 8 декабря 1999 года.





Дорожные карты посвящены разным сферам и отраслям: сближению макроэкономической политики, гармонизации валютного регулирования, унификации бухучета и бухгалтерской отчетности, формированию единой аграрной и промышленной политики, унификации, гармонизации и сближению налогового законодательства.





Работа над ними ведется чиновниками и бизнес-сообществом под грифом «Для служебного пользования». Поэтому информация о наполняемости дорожных карт минимальная.









Накануне сближение позиций с Россией прокомментировал Сергей Румас, признав, что из 31 дорожной карты согласована практически полностью примерно половина.





— Если никаких новшеств не появится в оставшиеся дни ноября, то эти карты готовы к подписанию в пакете, — заявил он.





Премьер признал, что по ряду карт есть неурегулированные позиции, в том числе по нефти и газу. Источники «Коммерсанта» среди нерешенных вопросов называют также вопросы сельского хозяйства ( Минск продолжает жаловаться на закрытие для экспорта в РФ многих мясопереработчиков и молочников). Еще один проблемный вопрос, по признанию сторон, налоговое законодательство.





— Там нет нерешаемых вопросов, — заверил Румас. — Думаю, во вторник, после заседания Совмина, мы договорились с моим российским коллегой Дмитрием Анатольевичем [Медведевым] пройтись по всем этим картам и постараться максимально снять разногласия. Президентам мы не можем вынести тот блок разногласий, которые есть сегодня. Это не неразрешимые вопросы, они вставали в наших взаимоотношениях с Россией и раньше. Думаю, найдем развязки.





На фоне разговоров о том, что Минск ради компенсации Москвой десятимиллиардных потерь от «налогового маневра» и получения скидок на энергоресурсы готов на существенные уступки, и Румасу, и президенту Александру Лукашенко пришлось заверять, что дорожные карты подпишут, только если интересы Беларуси будут полностью учтены.





Впрочем, интересы Беларуси могут вступать в противоречие не только с интересами Москвы, но и с интересами собственных субъектов хозяйствования. Об этом Румас рассказывал, комментируя одну из самых сложных дорожных карт — по сближению налоговых кодексов.





— Страны это время самостоятельно развивали налоговое законодательство, и за очень короткий период его унифицировать (а мы не говорим о переходе на российское или белорусское законодательство), взять все лучшее, что есть в каждой стране, очень сложно технически. Но налоговая нагрузка в Российской Федерации намного ниже. И переход для наших субъектов хозяйствования на российские ставки налогов был бы большим благом. Естественно, возникают вопросы компенсации выпадающих доходов бюджета. Дискуссия с Россией, скорее, идет об этом — как Беларусь будет компенсировать те выпадающие доходы, чтобы это не оказало негативного влияния на экономику, — сказал Румас.





Источники «Коммерсанта» отмечают, что Москва увязывает компенсацию белорусской стороне потерь от налогового маневра именно с унификацией налогового законодательства. Выходит, при согласии Минска самой Москве надо будет компенсировать соседу потери бюджета и от налогового маневра, и от сниженных ставок.





Эксперты отмечают, что накануне встречи двух премьеров атмосфера в отношениях между странами далека от конструктивной. Пока взаимное раздражение выливается в перепалки по самым разным вопросам. Вроде жесткого ответа Медведева на слова президента Беларуси про «чужие войны», после чего пресс-секретарь Лукашенко Наталья Эйсмонт посетовала, мол, некоторым лишь бы «найти новый повод укусить».





Дальше больше. В воскресенье, после голосования на парламентских выборах, Лукашенко жестко обозначил позицию Минска, использовав не вполне парламентские выражения, вроде «на хрена такой союз».









— Что это за союз, если мы каждый год теряем и условия ухудшаются. Это ненормально. Поэтому, если говорить об экономике, мы ни на что не претендуем и ничего не просим. Мы требуем, как когда-то мы договаривались, равных условий для субъектов хозяйствования, просто людей. Вот это будет союз. И тогда вы никогда камень не бросите в сторону России, да и мы всегда будем приветствовать такой союз, — заявил Лукашенко. — Премьер-министр уже сказал, это выработанная позиция: если не будут решены наши принципиальные вопросы (по поставкам углеводородов, открытию, как следует, рынков для наших товаров, снятию барьеров и прочим), никакие дорожные карты не могут быть подписаны.





Интересно, что Румас на вопрос о том, что делать, если премьеры развязок все-таки не найдут, подчеркивал:





— Значит, президенты поставят нам плохую оценку за нашу работу и обязательно найдут развязки!





Но, кажется, президент настроен весьма сурово и надеяться следует именно на премьеров. И что будет углублено — интеграция или противоречия — должно стать понятно уже сегодня.



