Светлана Калинкина: Не удивлена

Выборы.





Любому понятно, что два-три кротких оппозиционера в парламенте революцию не сделают. Зато чтобы насчитать плюсов от такой демонстрации «демократичности белорусских выборов» - не хватит пальцев на руках и ногах.





Но нет! В Беларуси опять стерильный парламент, главной задачей которого является согласное молчание и дружное спокойствие. За псевдовыборы нас опять будут пинать, склонять, полоскать, не признавать. Будто мы мазохисты и нам такое нравится. Будто мы находим удовольствие в претензиях на мировое лидерство по тупости и твердолобию.





Суд.





Суд Советского района удовлетворил иск председателя Слонимского райисполкома к «Белорусскому партизану».





Блогер NEXTA написал, что начальник был нетрезв, в связи с чем имел конфликт с ГАИ. Мы уточнили, что никакое такое происшествие официально не зафиксировано, человек находится на работе, а его подчиненные называют распространенную информацию слухами и сплетнями. Тем не менее, оказались виновны не менее, чем блогер NEXTA.









Если про вас один распространил нелицеприятную информацию, а другой поставил ее под сомнение, то этот другой нанес ущерб вашей репутации или, наоборот, фактически ее спасал?





И почему я не удивлена, что суд решил не задавать себе такие простые вопросы?





Оппозиция.





В стране куда ни ткни — попадешь в оппозиционера. Не по принадлежности к партиям, а по настроению. Даже социологи говорят, что не менее 25% населения Беларуси это протестный электорат. Но оппозиция ничего этим людям не предлагает. Она вновь и вновь идет на выборы, чтобы донести свои идеи до тех, кто непротестный, безразличный или запутавшийся. А потом разводит руками, что изменить ничего не получается, потому что выборов нет. И с «новоприбывшими» ничего не делает.





Ну, удивите уже хоть кто-нибудь! Надоело прогнозировать события с точки зрения абсурда, а не с точки зрения здравого смысла.