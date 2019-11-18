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Светлана Калинкина: Не удивлена

19.11.2019 08:53 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Почему я не удивлена?

Светлана Калинкина: Не удивлена
Выборы. 

Любому понятно, что два-три кротких оппозиционера в парламенте революцию не сделают. Зато чтобы насчитать плюсов от такой демонстрации «демократичности белорусских выборов» - не хватит пальцев на руках и ногах.   

Но нет! В Беларуси опять стерильный парламент, главной задачей которого является согласное молчание и дружное спокойствие. За псевдовыборы нас опять будут пинать, склонять, полоскать, не признавать. Будто мы мазохисты и нам такое нравится. Будто мы находим удовольствие в претензиях на мировое лидерство по тупости и твердолобию. 

Суд.

Суд Советского района удовлетворил иск председателя Слонимского райисполкома к «Белорусскому партизану». 

Блогер NEXTA написал, что начальник был нетрезв, в связи с чем имел конфликт с  ГАИ. Мы уточнили, что никакое такое происшествие официально не зафиксировано, человек находится на работе, а его подчиненные называют распространенную информацию слухами и сплетнями. Тем не менее, оказались виновны не менее, чем блогер NEXTA. 


Если про вас один распространил нелицеприятную информацию, а другой поставил ее под сомнение, то этот другой нанес ущерб вашей репутации или, наоборот, фактически ее спасал?  

И почему я не удивлена, что суд решил не задавать себе такие простые вопросы? 

Оппозиция. 

В стране куда ни ткни — попадешь в оппозиционера. Не по принадлежности к партиям, а по настроению. Даже социологи говорят, что не менее 25% населения Беларуси это протестный электорат. Но оппозиция ничего этим людям не предлагает. Она вновь и вновь идет на выборы, чтобы донести свои идеи до тех, кто непротестный, безразличный или запутавшийся.  А потом разводит руками, что изменить ничего не получается, потому что выборов нет. И с «новоприбывшими» ничего не делает.

Ну, удивите уже хоть кто-нибудь! Надоело прогнозировать события с точки зрения абсурда, а не с точки зрения здравого смысла.
 
 
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