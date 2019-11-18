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Артем Милевский forever?

19.11.2019 08:45 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Нападающий брестского футбольного клуба "Динамо" Артем Милевский не собирается завершать спортивную карьеру.


Артем Милевский / ФК "Динамо-Брест"

"Сколько хватит здоровья, столько и будем играть. Назло всем", — заявил футболист в интервью SportArenaTV.

Брестское "Динамо" в этом сезоне претендует на чемпионский титул. Журналист поинтересовался, не планирует ли Милевский в случае чемпионства уйти на пике карьеры.

"На гвоздь повесить бутсы. Давай я сейчас кроссовки сниму. Что вы меня вечно хотите отправить? Тот отправляет, ты меня отправляешь", — возмутился футболист.
 
Теги: Брест
 
 
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Нападающий брестского футбольного клуба "Динамо" Артем Милевский не собирается завершать спортивную карьеру.
 
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