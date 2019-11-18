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Элегантные выборы. Стерильный парламент

19.11.2019 08:31 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

По предварительным итогам, в нижнюю палату парламента Беларуси не прошел ни один оппозиционный кандидат. Наблюдатели сообщают о сотнях нарушениях и откровенных фальсификациях. Власти уверяют – всё справедливо и честно.

Элегантные выборы. Стерильный парламент
Фото ТУТ. by
В новом законодательном органе Беларуси не будет оппозиции, по крайней мере ни один из активных критиков Александра Лукашенко не попал в нижнюю палату парламента, пишет Белсат.

«Из 110 избранных депутатов 19,1% – члены политических партий, это 21 человек. При этом партии распределились следующим образом: один из Аграрной партии, два – Патриотической партии, 11 из Компартии Беларуси, один из Либерально-демократический партиции шесть из Республиканской партии труда и справедливости», – говорит Лидия Ермошина, глава ЦИК Беларуси.


Партии представленные в парламенте уже доказали свою лояльность к Александру Лукашенко. Беспартийные законодатели тоже вписываются в систему белорусской вертикали. Многих оппозиционных кандидатов даже не пустили на выборы.

Среди них – два независимых депутата Анна Канопацкая и Алена Анисим. При этом глава Беларуси еще во время воскресного голосования прямо заявил – ему не хочется, чтобы в новом парламенте были цитирую – шум и гадость, Лукашенко объявил – он идет на шестой срок, а Запад ему не указ:

«Я по этому поводу париться не привык. Я переживаю за то, чтобы наши выборы были проведены согласно по нашим законам и конституции».

Голосование в Беларуси началось еще 12 ноября. Избиратели могли в течение нескольких дней отдавать свои голоса. По данным ЦИК, такой возможностью воспользовалось более трети избирателей. Представители оппозиции и некоторые наблюдатели указывают – именно при досрочном голосовании происходят массовые нарушения. Например, вброс бюллетеней.

Это было зафиксированно на одном из участков в Бресте. Появление видео возмутило белорусские власти, но не из-за утверждения о возможном вбросе. Главная героиня видео заявила, она просто согнула один бюллетень в несколько раз. Наблюдателя, который сделал запись выгнали с участка, а глава Беларуси сказал прямо – за подобные действия наблюдателей отвернем голову и повыворачиваем руки:

«Если какой-то, извините меня, мудак или придурок начинает бросаться на избирателей, чтобы ему вставили мозги так, чтобы ему больше не хотелось. Вы понимаете, о чем я говорю. Вы знаете, как это умеют милиционеры делать».


Не только в Бресте знают, как это умеют делать в Беларуси. В Минске наблюдатели говорят, в некоторых протоколах голосования указывались завышенные в разы по сравнению с реальностью цифры. Избирательные комиссии на возмущение наблюдателей реагировали одинаково.

«Я для них, наверное, враг народа. Правда им абсолютно не интересна», – говорит наблюдатель Ярослав Науменко.

Победителей не судят. Возможно, эту максиму взяли на вооружение в Беларуси. Итогами голосования власти страны довольны.

«Главное это не то что говорят наблюдатели и утверждает комиссия, главное, это ящик для голосования и то что в нем находится», – говорит Лидия Ермошина.

Почему, несмотря на сообщения о сотнях нарушений в период кампании и самого голосования в итоге в белорусском обществе побеждает конечное содержимое официального ящика.

«Почему этот механизм работает? Он основывается на равнодушии, на возможности уйти от этой системы во внешнюю или внутреннюю эмиграцию. Система позволяет выпустить пар в независимых СМИ, в социальных сетях. В школах ты можешь высказывать оппозиционные взгляды. Есть учителя, которые фальсифицируют выборы и они приходят в школу вместе с учителями, которые демонстрируют оппозиционные взгляды», – говорит политолог Юрий Чаусов.

Западные страны уже почти четверть века отказываются признавать выборы в Беларуси честными и прозрачными. Вот и на этот раз представители ОБСЕ заявили парламентские выборы не соответствовали международным стандартам. Речь идет как о самом голосовании так и об избирательной кампании. Недовольство вызывает, например, отстранение от электорального процесса оппозиции. А вот представители СНГ назвали выборы в Белоруси открытыми и честными.
 
Теги: Брест, Минск
 
 
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По предварительным итогам, в нижнюю палату парламента Беларуси не прошел ни один оппозиционный кандидат. Наблюдатели сообщают о сотнях нарушениях и откровенных...
 
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