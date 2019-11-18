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Протесты в Грузии: шесть человек ранены и около 40 задержаны
Источник материала: Партизан
В Грузии продолжаются акции протеста.
В МВД страны уточнили, что на проспекте Руставели пострадали четверо участников акции и два сотрудника правоохранительных органов.
Во время акции протеста перед зданием парламента в Тбилиси полиция задержала 37 человек. Об этом вечером 18 ноября
По информации министерства, на проспекте Руставели пострадали шесть человек, среди которых два сотрудника правоохранительных органов.
Отмечается, что задержания связаны с административными правонарушениями: неподчинением законным требованиям сотрудника правоохранительных органов и хулиганством.
Ранее сообщалось, что полиция с применением водометов разогнала участников акции оппозиции, которые блокировали входы в здание парламента Грузии, пишет
Напомним, акции протеста в Тбилиси начались после того, как парламент не смог принять законопроект по конституционным изменениям, согласно которому парламентские выборы в 2020 году должны были пройти полностью по пропорциональной системе.
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В Грузии продолжаются акции протеста.
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