Протесты в Грузии: шесть человек ранены и около 40 задержаны

В МВД страны уточнили, что на проспекте Руставели пострадали четверо участников акции и два сотрудника правоохранительных органов.

сообщило МВД Грузии. Во время акции протеста перед зданием парламента в Тбилиси полиция задержала 37 человек. Об этом вечером 18 ноябряМВД Грузии.

По информации министерства, на проспекте Руставели пострадали шесть человек, среди которых два сотрудника правоохранительных органов.

Отмечается, что задержания связаны с административными правонарушениями: неподчинением законным требованиям сотрудника правоохранительных органов и хулиганством.









korrespondent.net Ранее сообщалось, что полиция с применением водометов разогнала участников акции оппозиции, которые блокировали входы в здание парламента Грузии, пишет

Напомним, акции протеста в Тбилиси начались после того, как парламент не смог принять законопроект по конституционным изменениям, согласно которому парламентские выборы в 2020 году должны были пройти полностью по пропорциональной системе.



