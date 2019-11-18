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Политолог назвал две интриги на парламентских выборах

19.11.2019 08:15 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Методы, которые власти использовали во время избирательной кампании, применялись и ранее, считает эксперт.

Политолог назвал две интриги на парламентских выборах
Фото БЕЛТА
— На этих выборах было две интриги. Первая — назначат первыми президентские выборы или парламентские. Эта интрига разрешилась в августе, — напомнил в экспресс-комментарии «Салідарнасці» политолог Юрий Чаусов. — Вторая интрига — пропустят ли кого-то в парламент из оппозиции. Не изберут, а пропустят ли. В этот список попал Гайдукевич. Теперь роль Анисим и Канопацкой играет этот человек.

По мнению эксперта, во время парламентской кампании власти не использовали новых методов, применялись все те же инструменты, как и ранее, с 2004 года.

— Все методы манипуляции и незаконных искажений результатов использовались во время предыдущих кампаний. Кто-то из наблюдателей обращает внимание на завышение явки избирателей на досрочном голосовании, кто-то — на манипуляции со списками избирателей, на  «карусели» или на манипуляции с протоколами. Меняется интенсивность этих методов на разных участках.


— По данным кампании «Право выбора» с участков было удалено 97 наблюдателей. Это много, в сравнении с предыдущими выборами?

— Если вы вспомните 2001 год, несколько тысяч наблюдателей от общественных организаций были исключены решением центральной избирательной комиссии. В 2004 году представителя ОБСЕ пинками выгоняли с участка. Практика удаления наблюдателей с участков не новая.

— Журналисты и наблюдатели говорили о запрете фото и видеосъемки, с которыми ранее не сталкивались.

— Такое было и раньше. Посмотрите интервью Ермошиной относительно фото и видеосъемки с предыдущих выборов.

— Наблюдатели фиксировали разницу в данных комиссий и своих подсчетах по явке избирателей. Есть ли отличие от прежних кампаний?


— Реальную явку никто не скажет, поскольку параллельный подсчет явки не велся. Можно говорить о расхождении явки, зафиксированной наблюдателями и избиркомами. На предыдущих выборах местных советов размер расхождения был приблизительно такой же.
 
 
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Методы, которые власти использовали во время избирательной кампании, применялись и ранее, считает эксперт.
 
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