|
Политолог назвал две интриги на парламентских выборах
Источник материала: Партизан
Методы, которые власти использовали во время избирательной кампании, применялись и ранее, считает эксперт.
Фото БЕЛТА
— На этих выборах было две интриги. Первая — назначат первыми президентские выборы или парламентские. Эта интрига разрешилась в августе, — напомнил в
По мнению эксперта, во время парламентской кампании власти не использовали новых методов, применялись все те же инструменты, как и ранее, с 2004 года.
— Все методы манипуляции и незаконных искажений результатов использовались во время предыдущих кампаний. Кто-то из наблюдателей обращает внимание на завышение явки избирателей на досрочном голосовании, кто-то — на манипуляции со списками избирателей, на «карусели» или на манипуляции с протоколами. Меняется интенсивность этих методов на разных участках.
— По данным кампании «Право выбора» с участков было удалено 97 наблюдателей. Это много, в сравнении с предыдущими выборами?
— Если вы вспомните 2001 год, несколько тысяч наблюдателей от общественных организаций были исключены решением центральной избирательной комиссии. В 2004 году представителя ОБСЕ пинками выгоняли с участка. Практика удаления наблюдателей с участков не новая.
— Журналисты и наблюдатели говорили о запрете фото и видеосъемки, с которыми ранее не сталкивались.
— Такое было и раньше. Посмотрите интервью Ермошиной относительно фото и видеосъемки с предыдущих выборов.
— Наблюдатели фиксировали разницу в данных комиссий и своих подсчетах по явке избирателей. Есть ли отличие от прежних кампаний?
— Реальную явку никто не скажет, поскольку параллельный подсчет явки не велся. Можно говорить о расхождении явки, зафиксированной наблюдателями и избиркомами. На предыдущих выборах местных советов размер расхождения был приблизительно такой же.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Методы, которые власти использовали во время избирательной кампании, применялись и ранее, считает эксперт.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)