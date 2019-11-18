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Зачем Беларусь наращивает закупки российского газа?

19.11.2019 08:08 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

На фоне прогнозов, что в связи со скорым запуском своей АЭС Беларусь в 2020 году может отказаться от части российского газа, Минск наращивает его закупки.

Зачем Беларусь наращивает закупки российского газа?
Фото: GAZPROM.RU
Более того: по итогам девяти месяцев Беларусь стала единственной из пятерки важнейших партнеров «Газпрома», кто увеличил импорт газа, пишет Завтра твоей страны.

Согласно отчету российского газового монополиста, по итогам января-сентября этого года поставки «газпромовского» газа в Беларусь составили 14,477 млрд. куб. метров. Это более чем на 1 млрд. кубов больше, чем было реализовано газа на белорусском рынке в аналогичный период прошлого года.

С этим объемом Беларусь удержала третье место среди мировых покупателей российского газа. Больше нее в этот период импортировали сырья только Германия (37,292 млрд. куб. м.) и Италия (17,557 млрд. куб.м.).


При этом и Германия, и Италия и два других крупнейших европейских покупателей российского газа (Турция и Великобритания) заметно сократили объемы закупок по сравнению с прошлым годом.  Великобритания из-за этого даже откатилась на седьмое место, пропустив вперед Австрию и Францию. 

В целом импорт российского газа странами Европы за девять месяцев этого года сократился по сравнению с январем-сентябрем 2018 года со 148,272 млрд. кубометров до 142, 764 млрд. куб. метров. В постсоветских странах обратная картина. В том числе, благодаря наращиванию импорта газа Беларусью, поставки выросли с 25,085 млрд. куб. метров до 25, 535 млрд. куб. метров.

В конце 2019 года истекают договоренности между Беларусью и Россией по условиям поставок газа после 2020 года. С 2013 года цена на газ, поставляемый в Беларусь, рассчитывалась по формуле, определенной условиями соответствующего межправительственного соглашения. В  2018-2019 годах  цена устанавливалась  подписанными в апреле 2017 года протоколом к этому соглашению и протоколом между правительством Беларуси и ПАО «Газпром».


Как заявил в ходе состоявшегося в октябре Белорусского энергетического экологического форума министр энергетики Виктор Каранкевич, сейчас идет работа по подготовке соответствующего контракта на будущее с учетом запросов субъектов хозяйствования.

— В соответствии с соглашениями, которые сейчас действуют в газовой сфере, предусматривается удовлетворение в полном объеме потребностей Республики Беларусь в природном газе. Это было и в предыдущих годах, и будет на 2020 год. Конкретно об этом объеме пока ведутся соответствующие расчеты, уточнения, – отметил руководитель ведомства.

При этом глава Минэнерго считает, что Беларусь может сократить объем импорта российского газа в будущем году в связи с запуском Белорусской АЭС.

— Объем импорта может быть ниже того объема, который потреблен в этом году, – сказал Виктор Каранкевич.
 
Теги: Минск
 
 
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На фоне прогнозов, что в связи со скорым запуском своей АЭС Беларусь в 2020 году может отказаться от части российского газа, Минск наращивает его закупки.
 
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