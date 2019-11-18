Двойной наезд: неизвестный сбил пенсионера и скрылся, а старика переехала еще другая машина

проинформировали в пресс-службе УГАИ МВД. Серьезное дорожно-транспортное происшествие под Бобруйском произошло в воскресенье, 17 ноября. Об этом belta.byв пресс-службе УГАИ МВД.













Авария произошла вечером 17 ноября на 176-м км автодороги Минск Гомель . Около 18.54 неустановленный водитель в районе д.Плесы Бобруйского района сбил 83-летнего местного жителя. Пенсионер шел по проезжей части с тележкой в попутном направлении. "Затем на лежавшего на проезжей части мужчину наехал 31-летний минчанин - водитель автомобиля "БМВ", который двигался сзади. В результате наезда пешеход от полученных травм скончался на месте ДТП", - проинформировали в ГАИ.





В Госавтоинспекции напомнили, что с 19 ноября в Беларуси начнется масштабная «дорожная» акции: «Время стать заметным!». Сотрудники ГАИ будут уделять особое внимание разъяснению важности и эффективности применения световозвращающих элементов в темное время суток. Кампания продлится по 24 ноября включительно.



