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Истребители СУ-30СМ, которые Беларусь купила у России, оснащены французским оборудованием
Источник материала: Партизан
На истребителях СУ-30СМ, которые Беларусь купила у России, стоит французское оборудование, пишет Лента.ру со ссылкой на "Информационный навигатор".
СУ-30СМ, который Беларусь купила у России / mil.by
Как
Эксперты обратили внимание на снимки первой пары российских самолетов. На лобовом стекле истребителей они заметили французские индикаторы Thales HUD 3022 производства компании Thale. По сведениям экспертов, также на доставленных в Барановичи Су-30СМ стоят французские одноосные лазерные гироскопы и многофункциональные полноцветные жидкокристаллические дисплеи.
"Информационный навигатор" заявляет, что создать собственные аналоги Россия не смогла из-за "технологической отсталости".
Кстати, газета The Economic Times в ноябре сообщила, что Индия отказалась приобретать российские СУ-30СМ. Вместо них страна покупает французские истребители четвертого поколения Rafale, так как они имеют лучшие показатели качества.
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На истребителях СУ-30СМ, которые Беларусь купила у России, стоит французское оборудование, пишет Лента.ру со ссылкой на "Информационный навигатор".
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