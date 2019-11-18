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Истребители СУ-30СМ, которые Беларусь купила у России, оснащены французским оборудованием

19.11.2019 07:42 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

На истребителях СУ-30СМ, которые Беларусь купила у России, стоит французское оборудование, пишет Лента.ру со ссылкой на "Информационный навигатор".



СУ-30СМ, который Беларусь купила у России / mil.by

Как пишет Еврорадио, первые два российских самолета приземлились в Барановичах 13 ноября. Всего Беларусь договорилась купить у России 12 таких истребителей, первые четыре должны быть поставлены в этом году.

Эксперты обратили внимание на снимки первой пары российских самолетов. На лобовом стекле истребителей они заметили французские индикаторы Thales HUD 3022 производства компании Thale. По сведениям экспертов, также на доставленных в Барановичи Су-30СМ стоят французские одноосные лазерные гироскопы и многофункциональные полноцветные жидкокристаллические дисплеи.


"Информационный навигатор" заявляет, что создать собственные аналоги Россия не смогла из-за "технологической отсталости".

Кстати, газета The Economic Times в ноябре сообщила, что Индия отказалась приобретать российские СУ-30СМ. Вместо них страна покупает французские истребители четвертого поколения Rafale, так как они имеют лучшие показатели качества.
 
 
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На истребителях СУ-30СМ, которые Беларусь купила у России, стоит французское оборудование, пишет Лента.ру со ссылкой на "Информационный навигатор".
 
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