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Не всем понравилось. Бренд Victoria's Secret снял рекламу с нестандартными моделями

19.11.2019 10:00 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Victoria’s Secret выпустил новую праздничную коллекцию, которая называется For Love & Lemons. В рекламе линейки бренд, который часто обвиняют в консервативность, снял нестандартных моделей — в том числе известную модель с витилиго Винни Харлоу.

В рекламных роликах девушки танцуют, делают селфи и красятся, но пользователи YouTube сошлись на том, что инициатива хорошая, но противоречит идее бренда. Многие поклонники бренда выразили мнение, что скучают по стандартным «ангелам» и хотели бы видеть традиционное шоу Victoria’s Secret.

— Девушки с растяжками, полными бедрами и целлюлитом — это нормально, но в случае с VS не вписывается в их эстетику, — написала одна из пользовательниц.

Напомним, что Victoria’s Secret не раз попадал в центр скандала из-за резких заявлений руководства. СМИ и пользователи социальных сетей критиковали бренд за дискриминацию и приверженность стереотипам, когда в прошлом году директор по маркетингу Эд Разек заявил, что бренд не нуждается в трансгендерных моделях и моделях плюс-сайз, чтобы быть успешным.

После того, как легендарное шоу отменили, а Разек уволился и компания закрыла 53 точки ритейла в США, бренд начал привлекать к сотрудничеству нестандартных моделей. В октябре 2019 года они запустили первую рекламную фотосессию с моделью плюс-сайз.

 
 
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В рекламе линейки бренд, который часто обвиняют в консервативность, снял нестандартных моделей - в том числе известную модель с витилиго Винни Харлоу
 
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