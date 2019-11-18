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В Беларуси стал доступен платежный сервис Apple Pay

19.11.2019 09:59 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В Беларуси стал доступен платежный сервис Apple Pay. В приложении Wallet появилась возможность добавить банковскую карточку. Сервис будет работать как с картами Visa, так и Mastercard. Список банков, которые планируют подключиться к Apple Pay, пока не обнародован.


Снимок носит иллюстративный характер. Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

Через платежный сервис Apple Pay можно бесконтактно оплачивать — через устройства iPhone, iPad, Apple Watch, Mac.

Напомним, с 15 ноября 2017 года в Беларуси появилась официальная поддержка платежного сервиса Samsung Pay.

 
 
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Сервис будет работать как с картами Visa, так и Mastercard.
 
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