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В Беларуси стал доступен платежный сервис Apple Pay
Источник материала: Tut.by
В Беларуси стал доступен платежный сервис Apple Pay. В приложении Wallet появилась возможность добавить банковскую карточку. Сервис будет работать как с картами Visa, так и Mastercard. Список банков, которые планируют подключиться к Apple Pay, пока не обнародован.
Через платежный сервис Apple Pay можно бесконтактно оплачивать — через устройства iPhone, iPad, Apple Watch, Mac.
Напомним, с 15 ноября 2017 года в Беларуси
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Сервис будет работать как с картами Visa, так и Mastercard.
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