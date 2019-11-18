Источник материала: Tut.by

В Беларуси стал доступен платежный сервис Apple Pay. В приложении Wallet появилась возможность добавить банковскую карточку. Сервис будет работать как с картами Visa, так и Mastercard. Список банков, которые планируют подключиться к Apple Pay, пока не обнародован.



Снимок носит иллюстративный характер. Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

Через платежный сервис Apple Pay можно бесконтактно оплачивать — через устройства iPhone, iPad, Apple Watch, Mac.

Напомним, с 15 ноября 2017 года в Беларуси появилась официальная поддержка платежного сервиса Samsung Pay.