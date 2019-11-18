Почему в Пинске замерли томографы?

Источник материала: Пинский Вестник

Как решается эта проблема, корреспонденту «ПВ» рассказал главный врач УЗ «Пинская центральная поликлиника» И.Ю. Киктенко:



- В нашем городе, обслуживающем не только пациентов Пинского региона, но и жителей прилегающих районов, эксплуатируется дорогостоящее медицинское оборудование - это магнитно-резонансный и два компьютерных томографа. Ввиду поломки последних двух упомянутых, которые находятся на балансе в онкологическом диспансере и в центральной больнице, сложилась непростая ситуация. Если учитывать, что один 2005 года производства, другой - 2008-го, то на сегодняшний день они со стопроцентным износом.



В марте нынешнего года КТ-сканер в онкодиспансере также вышел из строя. Результаты проведенной ремонтно-технической диагностики показали, что стоимость количества деталей, требующих замены, начала превышать рациональность проведения восстановительных работ. То есть целесообразнее приобрести новый аппарат. Возникший вопрос о закупке оборудования обсуждался на всех уровнях – от горисполкома до Минздрава. Было принято решение о списании сломанного оборудования с передачей запасных частей, которые еще ремонтнопригодные и возможны в эксплуатации, в учреждения здравоохранения республики, в которых работают такого типа томографы.

Министерство здравоохранения, понимая важность наличия подобного вида медицинского оборудования, приняло решение о дополнительной закупке в онкологический диспансер высокоточного компьютерного томографа японского производства, поставка которого запланирована на первый квартал следующего года.



Касательно компьютерного томографа в центральной больнице, вышедшего из строя в сентябре из-за поломки нескольких деталей, фирма-сервисант подтвердила возможность ремонта. Учитывая тот факт, что КТ-сканер старше десяти лет и давно снят с производства, то поиск запасных частей, некоторые из которых нашлись только на другом континенте, занял немало времени. С УП «Белмедтехника», головным производственно-торговым республиканским унитарным предприятием, осуществляющим поставку запчастей и оборудования для учреждений здравоохранения страны, были начаты процедурные мероприятия по проведению маркетингового исследования, заключению договорных отношений, по доставке запчастей и их растаможке. С УП «Белмедтехника» и пинской центральной больницей заключен договор купли-продажи. В пределах одной-двух недель договорные отношения будут завершены, и фирма-сервисант приступит к устранению неполадок. В прошлом году в компьютерном томографе, эксплуатируемом в больнице, обновили рентгеновскую трубку, в этом - заменим сломанные дорогостоящие детали, надеемся, что ресурс работы КТ-аппарата увеличится на значительной время.

Игорь Юрьевич также акцентировал внимание на том, что компьютерная томография - это не панацея, это вид медицинской диагностики, являющийся дополнительным к другим методам исследований, и в большинстве случаев может быть дублирован МРТ-исследованием. А магнитно-резонансный томограф у нас в городе работает.



Остронуждающихся в проведении компьютерной томографии пациентов пинских центральной больницы и онкодиспансера транспортируют в Барановичскую больницу.



Ввиду сложившейся ситуации формируется небольшая очередь в поликлинике. В основном это пациенты неврологического профиля, которым необходимо такое исследование в плановом порядке. Здесь предлагают два варианта: либо записывают в лист ожидания, либо рекомендуют пройти на платной основе в других учреждениях здравоохранения области или республики. То есть никто не имеет права направить пациента, которому в экстренном порядке требуется проведение КТ, проходить процедуру платно. Каждую непредвиденную ситуацию представители администрации поликлиник и больницы готовы обсуждать в индивидуальном порядке и находить точки взаимопонимания между врачом и пациентом.



- Власти города в курсе происходящих событий. Финансирование на ремонт предусмотрено и будет выполнено в нужные сроки. Решение возникающих вопросов идет в штатном режиме и ситуация находится под контролем главного управления по здравоохранению облисполкома и Министерства здравоохранения Республики Беларусь, - подытожил Игорь Юрьевич.

Елена ДОБРОВОЛЬСКАЯ



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