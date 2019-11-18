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Найдена связь между уровнем стресса у мужчин и количеством денег у женщин

19.11.2019 10:17 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Ученые из Университета Бата (Великобритания) заявили, что нашли связь между уровнем стресса у мужчин и количеством денег, которое зарабатывают их жены. Об этом сообщает EurekAlert!


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В исследовании участвовало шесть тысяч гетеросексуальных пар из Америки, за которыми следили 15 лет. Выяснилось, что наибольшее беспокойство мужчины испытывают, если являются единственными кормильцами в семье. Уровень стресса снижался по мере приближения заработков жен к 40% семейного бюджета.

Но если количество денег, которое зарабатывали женщины, превышало этот уровень, мужчины снова «начинали испытывать беспокойство». Джоанна Сирда (Joanna Syrda), экономист университета и одна из авторов исследования заявила, что «эти данные говорят о том, что принятые в обществе социальные нормы могут быть опасными для здоровья мужчин».

Джоанна также заметила, что «постоянное нахождение в стрессе может привести к эмоциональным, физическим и социальным проблемам». При этом отмечается: если до вступления в брак женщина зарабатывала больше мужчины, то проблем со стрессом у последних не наблюдалось.

 
 
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В исследовании участвовало шесть тысяч гетеросексуальных пар из Америки, за которыми следили 15 лет.
 
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