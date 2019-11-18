Приглашаем жителей района принять участие в бесплатном обследовании!

Источник материала: Кобринский вестник

С целью раннего выявления онкологических и эндокринологических заболеваний населения района, 28-29 ноября на бесплатной основе Кобринской центральной районной больнице в здании новой поликлиники с 9.00 пройдёт профилактическая акция «Предотврати болезнь – выбери жизнь!», во время проведения которой будут работать специалисты из областных учреждений здравоохранения: эндокринолог, онколог-маммолог, онколог-уролог, онколог-гинеколог, дерматовенеролог, психолог, валеолог.





В рамках программы проекта будут проведены консультации, а также организованы диагностические пункты забора крови для определения глюкозы крови натощак (9.00-12.00), на гликированный гемоглобин, для общего и биохимического анализа, по измерению артериального давления и расчёту индекса массы тела, УЗИ щитовидной железы, проведение маммографии.

Приглашаем жителей района принять участие в обследовании!

По информации Кобринской центральной районной больницы.