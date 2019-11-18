«Золотое» печенье

Источник материала: Кобринский вестник

Кобринский хлебозавод продолжает радовать своими успехами и подтверждать высокое качество своей продукции различными наградами.

Так, 13-14 ноября 2019 года, в рамках 25-й международной специализированной оптовой выставки-ярмарки «Продэкспо» проводился республиканский смотр качества хлебобулочных и кондитерских изделий «Смаката». В рамках смотра печенье «Прима» с семенами подсолнечника и печенье «Забава» с сушёным виноградом были награждены золотыми медалями.

Кобринский хлебозавод постоянно завоёвывает награды на различных конкурсах, что подтверждает профессионализм и творческий потенциал коллектива.





Людмила ПАШКОВИЧ