9:1. Столько Италия не забивала с 1948 года

Источник материала: Tut.by

Национальная команда Италии разгромила сборную Армении в матче 10-го тура квалификации чемпионата Европы — 2020 со счётом 9:1. При этом итальянцы смогли забить 9 голов в одном матче впервые с 1948 года, пишет championat.



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В 1948 году сборная Италии забила 9 голов национальной команде США на олимпийском турнире. Также 9 или больше голов итальянцы смогли забить в 1920 году в товарищеской встрече с Францией (9:0) и в игре с Египтом (11:3) на Олимпиаде в 1928 году.

Ранее сообщалось, что главный тренер сборной Италии Роберто Манчини добился исторического достижения. Он стал первым тренером национальной команды Италии, под руководством которого она добыла 11 побед подряд.

Сборная Италии вышла в финальную стадию Евро-2020, одержав 10 побед в 10 играх в отборочном этапе турнира. Армения заняла 5-ю строчку в группе из 6 команд.