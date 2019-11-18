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18 ноября в Уваровичах произошел пожар

19.11.2019 — Разное | Газета Авангард  
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Источник материала: Газета Авангард

18 ноября в Уваровичах произошел пожар. Огнем повреждено потолочное перекрытие  и имущество внутри дома. Причиной возгорания стало нарушение правил эксплуатации печного отопления.

18 ноября в Уваровичах произошел пожар
18 ноября в Уваровичах произошел пожар

Галина ГОРБАЧ

Фото РОЧС

 
 
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18 ноября в Уваровичах произошел пожар. Огнем повреждено потолочное перекрытие  и имущество внутри дома. Причиной возгорания стало нарушение правил...
 
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