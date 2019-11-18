18 ноября в Уваровичах произошел пожар. Огнем повреждено потолочное перекрытие и имущество внутри дома. Причиной возгорания стало нарушение правил эксплуатации печного отопления.
Галина ГОРБАЧ
Фото РОЧС
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18 ноября в Уваровичах произошел пожар
19.11.2019 — Разное | Газета Авангард
Источник материала: Газета Авангард
18 ноября в Уваровичах произошел пожар. Огнем повреждено потолочное перекрытие и имущество внутри дома. Причиной возгорания стало нарушение правил эксплуатации печного отопления.
Галина ГОРБАЧ
Фото РОЧС
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18 ноября в Уваровичах произошел пожар. Огнем повреждено потолочное перекрытие и имущество внутри дома. Причиной возгорания стало нарушение правил...
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