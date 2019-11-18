Руководители сельхозпредприятий привлечены к ответственности

Источник материала: Газета Авангард

Районным отделом по чрезвычайным ситуациям в октябре-ноябре с целью контроля за устранением ранее направленных рекомендаций и предписаний были осуществлены повторные мониторинги трех объектов: ОАО «Рогинь», ОАО «Николаевка» и Буда-Кошелевский центральный районный дом культуры.

За неисполнение рекомендаций и предписаний руководители сельскохозяйственных предприятий привлечены к административной ответственности по ч.1 ст. 23.56 КоАП Республики Беларусь в размере 10 и 15 базовых величин соответственно, а на руководителя учреждения культуры составлен протокол по ст. 23.1 и направлен для рассмотрения в суд Буда-Кошелевского района.





Инна ВИШЕНКО

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